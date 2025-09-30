我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人遭誘騙前往柬埔寨電詐園區的案件，近期再度引起國際關注。上月有29名日本人自柬埔寨獲釋返國，他們揭露在高牆圍繞、出入口持槍把守的「假天堂」裡，被迫冒充警察、電信人員行騙，稍有不從就遭拳打腳踢、火燒耳朵甚至拔指甲，園區內還飼養獅子、老虎與鱷魚，以恐懼牢牢控制人心。根據《日本新聞》與《讀賣新聞》報導，多數受害者在日本原本背負債務，因誤信高薪廣告或社交平台的招聘訊息前往柬埔寨，部分甚至還在日本參加過「正式面試」後才出境。警方懷疑，背後有集團成員在日本境內專門招募，將人一步步推入陷阱。即使能從詐騙所得中分得一小部分報酬，實際收入卻微薄且隨時被剝奪，假冒警察的「任務」雖然酬勞較高，但大多數人回國時已經身無分文。回到日本的29名受害者，目前已遭警方以涉嫌企圖詐騙的罪名拘捕。受害者形容，那座園區宛如「假天堂」，外表看似普通的綜合住宅區，裡頭有雜貨店、診所、理髮店，甚至有人飼養獅子、老虎與鱷魚，但背後卻是以暴力與恐懼控制自由的電詐基地；出入口由持槍人員嚴密把守，詐騙過程全程遭中國籍成員監視，一旦績效不佳或試圖逃走，便會遭到拳打腳踢、火燒耳朵，甚至被殘忍拔去指甲。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）與國際人權組織多次指出，東南亞湄公河流域一帶的「詐騙園區」問題日益嚴重，受害者不只來自日本，也包括台灣、馬來西亞、泰國，甚至非洲與中東國家。2022年柬埔寨西哈努克港就曾發生大規模突擊行動，數百名外籍人士被解救。國際特赦組織亦形容，這些園區已成為跨國人口販運與強迫勞動的溫床。此案也再次提醒，國際合作打擊跨國電詐與人口販運已刻不容緩。東協成員國近年開始與中國、歐美合作，加強跨境執法與情報共享，但專家強調，若無針對源頭的金融與網路平台整治，僅靠突擊救人，難以真正瓦解龐大的黑色產業鏈。