▲台中市長盧秀燕表示，熱心民眾將捐6千顆太陽餅前進花蓮。（圖／台中市政府提供，2025.09.30）

台中市支援花蓮救災完成第一階段，所有搜救人員昨天撤出，除了持續增援環境清理機具與人員，各界也踴躍捐太陽餅。台中市長盧秀燕今表示，熱心民眾將再捐贈6千顆太陽餅，經獲花蓮縣政府應允調度，這些太陽餅將儘快啟程前往災區，做為災民的乾糧。花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日兩度溢流，造成近半個光復鄉被淤泥覆蓋、災民回不了家，7天來上萬鏟子超人馳往花蓮協助。盧秀燕今（30）日答詢市議員江和樹時表示，台中市消防局的特搜小組共調撥70人次前往救援，共救出23人，其中3人不幸罹難，搜救任務進入尾聲後，所有人員與機具昨天配合消防署的調度返程。盧秀燕說，第二階段善後工作以環境清理為主，除了建設局出動20人，以機械取代人力將道路打通，環保局也出動6人和2部掃街車，今天應花蓮縣政府需要，將再支援清溝車和灑水車。由於災民反映熱量高、好攜帶、保存期限可達一個半月的太陽餅，很適合做為災區乾糧，台中各界熱心人士近幾天載了數千顆太陽餅到花蓮，此外，老店太陽堂捐了1,200顆，透過當地縣議員魏嘉賢直送光復鄉。陳允寶泉食品也將捐出1500盒、相當1.5萬個太陽餅，正在趕工中，新太陽堂、九個太陽等品牌也跟進捐助。盧秀燕表示，台中太陽餅是災民在饅頭、包子外的好選擇，這兩天又有熱心人士向她反映，希望捐6千顆太陽餅到災區，鑑於不清楚當地物資調度狀況，市府今天上午和花蓮縣政府連繫，獲得首肯後，將儘快將6千顆太陽餅送往花蓮。