泰國政壇再掀波瀾，前總理塔克辛近日向泰王遞交特赦申請，盼能避免重返牢獄。他的律師強調，依照法律規定，申請特赦是所有囚犯的基本權利，並非特別待遇。現年76歲的達信在最高法院裁定其「住院服刑」不符合法規、必須返回獄中後，選擇再次尋求王室赦免。塔克辛（Thaksin Shinawatra）自2008年起流亡海外，直到2023年8月返國才結束長達15年的逃亡。返國後，他因貪污與濫權罪遭判處八年徒刑，後來透過王室特赦減刑至一年。然而，他並未實際進入監獄服刑，而是自入獄起便被安置在警察總醫院的VIP病房，隨後又在去年2月獲假釋出院。本月初泰國最高法院裁定，塔克辛在醫院「服刑」的安排違反法規，宣告其假釋無效，並下令他回到獄中服滿一年刑期。當天，他隨即被逮捕並押入曼谷的Klong Prem中央監獄，此舉被視為他在司法與政治拉鋸中的重大挫敗。這已是塔克辛第二次申請特赦，第一次是在返國初期，當時他透過王室減刑才免於八年長刑，僅剩一年。外界普遍關注，王室將如何回應這次申請。過去類似案件，王室通常會在兩週內做出裁定，而塔克辛第一次申請甚至只花了六天就獲批。塔克辛家族長年是泰國政壇的關鍵力量。他的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）去年一度出任總理，但不久前因違反倫理規範遭憲法法院撤職，使家族政治版圖受挫。如今塔克辛申請特赦，不僅攸關他的自由，更被視為牽動泰國政局與權力平衡的重要一步。無論最終結果如何，這起事件都再次凸顯泰國司法與政治密不可分的複雜關係，也讓外界關注王室、軍方與民選勢力之間的角力走向。