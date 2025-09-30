我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日被爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，而被指涉的「凱思國際」公司，疑似還有港資介入。對此，律師黃帝穎今（30）日表示，民眾黨前主席柯文哲是政治跟監被害人也可提告，而違反個資法尙在追訴期，「柯文哲有權提告」。週刊爆料，黃國昌的狗仔集團確曾跟拍過柯文哲，但是沒有爆，直到他退出時代力量加入民眾黨，大家才發現為什麼。對此，黃帝穎在臉書表示，鏡週刊今爆黃國昌政治跟監證據，難怪黃國昌昨晚直播輕描淡寫，顯然知道會被打臉。黃帝穎說，黃國昌狗仔集團執行政治跟監，這與新聞媒體跟拍公眾人物不同，政治跟監及徵信業者不受「新聞自由」保障，司法依據個資法等罪對徵信業者判刑的案例很多。黃帝穎提到，黃國昌狗仔集團政治跟監，即非法蒐集被害人社會活動等個人資料，違反個資法第41條，處五年以下徒刑，「刑法追訴期是20年」。黃帝穎說，黃國昌昨天直播，未敢說明如何掌控柯文哲前往八八會館的行蹤，今週刊更爆柯文哲竟遭黃國昌的狗仔政治跟監，這不只是民眾黨被整碗端走，柯文哲淪黃國昌狗仔集團政治跟監的被害人，違反個資法尙在追訴期，「被害人柯文哲有權提告」。