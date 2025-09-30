國內流感疫情已提前進入流行期，預估未來數週仍呈現整體上升趨勢。而公費流感疫苗於10月1日開打，但光復安置收容處所的住民及相關工作人員則優先提供。相關施打對象等資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。
依疾管署疫情監測資料顯示，國內流感已進入流行期，預估未來數週仍處整體上升趨勢，10月份將為此波流感疫情相對高點。公費流感疫苗及新冠疫苗第一階段為10月1日開打，不過，因應花蓮光復鄉受到颱風重創，疾管署優先提供光復收容處所人員接種疫苗，降低流感疫情衝擊。
Q：今年公費流感、新冠疫苗什麼時候開始打？
A：今年10月1日起新冠與流感疫苗同步分2階段開打，其中除50至64歲無高風險成人於第2階段(今年11月1日起)開始接種。
另外，公費流感及新冠疫苗接種對象會擴大納入光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員優先接種，預估約1.2萬人；即便原先非符合公費疫苗施打資格，只要是光復鄉居民可施打。
Q：公費流感、新冠疫苗誰可以接種？
A：
📌公費流感疫苗接種對象
第1階段自10月1日起
包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。
第2階段則自11月1日開打
接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。
📌公費新冠疫苗接種對象
第1階段自10月1日起
包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、結核病、失能及失智、精神疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園及居家托育人員
第2階段則自11月1日開打
接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。
Q：哪裡可打公費疫苗？
A：疾管署說明，我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構(詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢）
Q：公費流感疫苗跟之前有不同嗎？
A：疾管署說明，自2025年起，台灣全面改為採購三價流感疫苗。不再採購四價流感疫苗。根據世界衛生組織（WHO）指出，從全球監測結果來看，2020年3月以後，B型Yamagata病毒株已不再出現，因此建議可優先使用三價流感疫苗。
Q：流感疫苗施打後會有副作用嗎？
A：常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復；然而發生嚴重的副作用機率非常低，
Q：新冠疫苗跟流感疫苗可以一起打嗎？
A：同時接種2種疫苗，防護罩可保護著接種民眾。疾管署先前曾說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。
分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示「同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。」
Q：有感冒症狀可以打流感疫苗嗎？
A：若有症狀建議可先就醫評估。
Q：誰可以用流感抗病毒藥物？
A：因應流感提前進入流行期，疾管署說明，10月1日起，若出現類流感症狀，且具下列身分的流感高傳播族群，有症狀使用抗病毒藥物：
1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。
2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。
3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。
4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。
5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。
6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。
7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。
Q：另外有醫師指出，「口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高，造成療效下降情形」？
A：疾管署澄清，根據疾管署監測資料顯示，今(2025)年流感季累計檢驗A型H1N1病毒株約6.5%對口服抗病毒藥物克流感或易剋冒成分(oseltamivir)及注射抗病毒藥物瑞貝塔（Peramivir）具抗藥性相關突變，略高於去年（去年底統計為3.2%），A型H3N2和B型流感病毒株今年則均未驗出上述藥物抗藥性。
另無論A型H1N1、A型H3N2或B型流感，針對口服型自費用藥紓伏效錠(Baloxavir)抗病毒藥物今年均未驗出抗藥性相關突變。
疾管署評估，前述抗藥性比率仍低且限於A型H1N1，此外，國內於9月進入流感流行期後，社區流行的流感病毒近期已轉為未檢出抗藥性的A型H3N2病毒株占多數（近四週佔51.3%，高於A型H1N1之43.4%），A型H1N1佔比持續下降。疾管署也將持續密切監測病毒株流行及抗藥性情形，滾動調整相關防治策略。
