▲搜救隊共執行9次任務，完成30處地點搜索、4次無人機空拍勘查，成功協助1名受困人員脫困、4名傷患順利就醫，同時受理並協助處理1件民眾走失通報。（圖／南市府消防局提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，南市府消防局特搜隊第一時間完成整備，並於25日趕赴災害現場支援，28日晚間平安抵返臺南。市長黃偉哲特別對這次支援任務表達感謝，並致贈慰問品。黃偉哲表示，作為同島一命的一分子，理當伸出援手。感謝特種搜救隊不畏艱難深入災區的努力與付出，不僅帶來救援，更帶去希望與溫暖，讓花蓮鄉親感受到來自臺南的甜味。這次支援行動共出動特搜編組人員20名、獸醫2名、救災犬1隻，並搭配5輛各式車輛、4艘船艇及無人機等高機動裝備前往災區。搜救隊共執行9次任務，完成30處地點搜索、4次無人機空拍勘查，成功協助1名受困人員脫困、4名傷患順利就醫，同時受理並協助處理1件民眾走失通報。消防局長李明峯表示，感謝所有同仁接獲命令後義無反顧、迅速出發前往第一線，展現不因路遙而減責、不因艱難而退卻的專業精神，成功完成多項救援任務。更重要的是大家都平安返隊，這是最值得欣慰的事。未來我們仍會持續做好準備，只要有需要，隨時出發。為持續增進消防局搜救犬馴養新觀念，精實領犬員訓練技巧，領犬員及搜救犬於支援花蓮救災後，隨即前往既定之訓練行程，至竹山消防訓練中心德國聯邦救難犬協會共同訓練，為慰勞搜救犬DOTA支援花蓮災害之辛勞，也有額外給予大大的雞腿和罐頭獎勵。