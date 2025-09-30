我是廣告 請繼續往下閱讀

超過2200種飲料品項漲價

飲料大廠推訂閱制與免費活動應對

由於原物料以及勞動成本持續攀升，日本物價連連上漲，隨著十月份食品價格上漲，就連台灣旅客經常利用的自動販賣機也難以倖免，所販賣的部分瓶裝飲料價格預計將衝破每瓶200日圓（約新台幣43元）。根據富士新聞網報導，在秋季這波漲價潮中，自動販賣機的瓶裝飲料價格終於突破了單瓶200日圓大關。據日本調查公司「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）的調查，預計10月份的食品漲價品項將在半年內再次突破3000種，其中數量最多的是飲料類，超過2200種，部分瓶裝飲料的價格甚至會超過200日圓。以自動販賣機指標商品500毫升可口可樂為例，建議售價從現行未稅180日圓（約台幣37.51元）上漲至200日圓（約台幣41.68元），含稅價為216日圓（約台幣45.01元）。朝日飲料也宣布，將從10月出貨的商品開始，價格將調漲約4%至25%，其中「三矢汽水」將漲至216日圓。此外，麒麟飲料的「午後の紅茶」和三得利的「天然水」也將上漲至200日圓以上。面對飲料價格上漲，不少民眾紛紛表示，「（一瓶200日圓）我覺得太貴了。可能以後會買不太下手。」、「如果能找到比較便宜的自動販賣機，我就會去那邊買。」隨著瓶裝飲料價格上漲，消費者節約意識提升，自備水壺的需求也持續擴大。也有超市業者販賣接近或已過賞味期限的商品，並以低價販售，讓消費者願意整箱購買。此外，各大飲料公司則透過訂閱制與免費活動等新服務來應對。像是可口可樂和伊藤園，便導入了自動販賣機，若最大限度利用，每瓶飲料的成本可降至約110日圓；三得利則是推出活動，只要下載其行動支付App，即可在指定自動販賣機飲料。報導分析，隨著「瓶裝飲料200日圓時代」即將到來，預計將有更多消費者會善用這些優惠服務和個人環保杯，過上更精明的節約生活。