長榮酒店今年以「饗趣住」為線上旅展主軸，10月1日限時推出聯合住宿券及餐券優惠，全台長榮酒店將推出聯合住宿券，一次入手20張5萬8,000元，等於平均每晚只要2,900元，每人每晚最低1450元。另也有聯合餐券，每張最低1788元，就能2人同行吃到飯店buffet。
長榮酒店表示，此次線上旅展是年度唯一一檔優惠，將於10月1日早上10點準時開跑，聯合票券期限長達14個月（自2025年10月12日起至2026年12月30日止），消費者可透過長榮酒店官網下訂，自由選擇紙本或電子票券。
📍長榮酒店住宿券優惠
長榮酒店10月1日起推出線上旅展，聯合住宿券最低打到每張只要2900元。持住宿券1~3張可住集團旗下共7大飯店，使用方式如下：
▪️持1張聯合住宿券：
雙人可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南），並享用自助式百匯早餐，還能選擇新加入的「采．寓halo house」標準樓層高級客房附贈兩客卡啡那精緻餐食，等於每人每晚最低只要1450元
▪️持2張聯合住宿券：
可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南）之家庭房，包含四客自助式百匯早餐，采寓則可選擇標準樓層家庭房含四客卡啡那精緻餐食；平日入住台中館可視房況享免費升等服務，嘉義和台南館加碼贈送入住當日即可使用的餐飲抵用券，而采寓則加贈兩瓶紅酒，讓出遊假期更添樂趣。《飲酒過量 有礙健康》
▪️持3張聯合住宿券：
可入住長榮鳳凰酒店（礁溪）高級洋式客房一晚包含自助式早午餐2客。
📍長榮酒店餐券優惠
聯合餐券橫跨全台長榮酒店旗下10間餐廳，涵蓋雙人自助百匯、中式套餐、精選生巧克力伴手禮或「長嚐享」冷凍料理包，一張餐券多種用途。單張售價1,888元，可選擇更划算的10張套優惠價1萬7,880元，等於每張平均1,788元，就能2人一起消費飯店自助餐廳吃到飽2客，像是到基隆長榮酒店、台中長榮酒店咖啡廳，享有平日(週一至週五)自助午餐或晚餐2客，每人只要894。
台中日月千禧也有線上旅展 住宿4800元起、吃到飽餐廳下殺最低990元
台中日月千禧酒店同樣10月1日起至11月10日止推出線上旅展，住宿券推出雙人平日入住日月客房三晚1萬4,400元(三晚可同次入住或分次使用)，原價4萬1,580元，約是3.5折優惠，等於平均每房每晚只要4,800元。
餐券方面，則有「平日午晚餐自助百匯餐券」，12張套券每套1萬2000元，平均每人只要1,000元，即可享用原價1,307元自助百匯一客，下殺約7.7折。另有六張套券、平均每人1,055元；30張套券、平均每人990元提供選擇。可到吃到飽餐廳「饗樂全日餐廳」享用菜色包含當季新鮮食材、現切爐烤牛排、時令海鮮冷盤、生魚片等。
