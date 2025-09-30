必勝客今年6月推出「火山熔岩比薩」，上市3個月以來熱銷狂賣！必勝客宣布推出限量「煙燻起司火山熔岩餅皮」，加入荷蘭進口高級煙燻起司，散發碳烤般的煙燻香氣，最適合中秋烤肉時品嚐，訂購大披薩另加199元就能升級。而必勝客還與屋馬聯名款「月見七盎司厚燒牛比薩」，一樣熱賣中。另外，達美樂也有中秋節聯名披薩，攜手「胡同燒肉」，推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」。
必勝客表示，此次火山熔岩餅皮再升級，推出限量販售的「煙燻起司火山熔岩餅皮」，除外圈熔岩芝心以頂級莫札瑞拉起司為基底，更於原先的5種進口天然起司中再加入「煙燻起司」，多了分炭烤香氣。另外，必勝客與屋馬聯名的中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，其中間火山有6種超濃起司，與比薩一起入口，讓起司控欲罷不能。即日起，訂購大比薩加價199元即可升級「煙燻起司火山熔岩餅皮」。
🟡必勝客中秋優惠活動一覽：
📍「中秋小套餐」599元起
時間：其日起至10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+副食三選一（5個黃金和風鱈魚塊/4條黃金雞柳條/10顆巧克力QQ球）+飲料副食五選一（大份薯金幣/酥炸嫩雞球/原萃1.25L/可樂1.25L/七喜1.25L）
📍「中秋賞月餐」959元起
時間：即日起至10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+外帶送大比薩/外送送小比薩（620元/410元以上口味須加價）+1個大月亮圈圈
📍「中秋大套餐」1,099元起
時間：即日起10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+外帶送大比薩/外送送小比薩（620元/410元以上口味須加價）+副食六選一（德國芝心腸/10個黃金和風鱈魚塊/8條黃金雞柳條/黃金雞軟骨/厚燒醬烤BBQ 2腿2排/8塊BBQ烤雞）+副食三選一（大份薯金幣/酥炸嫩雞球/5顆巧克力QQ球）+飲料1.25L
達美樂與胡同燒肉聯名 下殺57折買法曝光
達美樂也有中秋節聯名披薩！達美樂表示，攜手燒肉界職人品牌「胡同燒肉」，跨界打造中秋風味披薩「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉以胡同招牌秘醬醃製入味，再鋪上100%香濃莫札瑞拉起司。
即日起，達美樂全台門市「秘醬嫩牛燒肉披薩」限時開賣，外帶大披薩469元半價優惠；還有搭配可樂及副食的燒肉小套餐599元、燒肉輕享餐799元、燒肉豐盛餐969元。
團圓聚餐推薦下殺57折優惠的「燒肉澎湃餐」，爽吃「秘醬嫩牛燒肉大披薩＋經典／招牌系列大披薩＋青花椒雞塊＋香烤雞條＋蝴蝶酥＋1.25L大可樂」，只要1,269元。且凡購買「秘醬嫩牛燒肉披薩」或指定套餐，免費贈送「胡同20同樂會燒肉兌換券」乙張。
資料來源：達美樂、必勝客
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍「中秋小套餐」599元起
時間：其日起至10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+副食三選一（5個黃金和風鱈魚塊/4條黃金雞柳條/10顆巧克力QQ球）+飲料副食五選一（大份薯金幣/酥炸嫩雞球/原萃1.25L/可樂1.25L/七喜1.25L）
📍「中秋賞月餐」959元起
時間：即日起至10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+外帶送大比薩/外送送小比薩（620元/410元以上口味須加價）+1個大月亮圈圈
📍「中秋大套餐」1,099元起
時間：即日起10/6或售完為止
地點：必勝客官網、必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：1個「月見七盎司厚燒牛大比薩」+外帶送大比薩/外送送小比薩（620元/410元以上口味須加價）+副食六選一（德國芝心腸/10個黃金和風鱈魚塊/8條黃金雞柳條/黃金雞軟骨/厚燒醬烤BBQ 2腿2排/8塊BBQ烤雞）+副食三選一（大份薯金幣/酥炸嫩雞球/5顆巧克力QQ球）+飲料1.25L
達美樂與胡同燒肉聯名 下殺57折買法曝光
達美樂也有中秋節聯名披薩！達美樂表示，攜手燒肉界職人品牌「胡同燒肉」，跨界打造中秋風味披薩「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉以胡同招牌秘醬醃製入味，再鋪上100%香濃莫札瑞拉起司。
即日起，達美樂全台門市「秘醬嫩牛燒肉披薩」限時開賣，外帶大披薩469元半價優惠；還有搭配可樂及副食的燒肉小套餐599元、燒肉輕享餐799元、燒肉豐盛餐969元。
資料來源：達美樂、必勝客