我是廣告 請繼續往下閱讀

疾管署今(30)日表示，上週(9/23-9/29)新增4例本土登革熱病例，包括桃園市3例、宜蘭縣1例，其中桃園市3例個案與9月25日公布的桃園市本土登革熱個案具共同暴露史，研判為一起社區群聚案件；宜蘭縣個案感染源則有待釐清。疾管署指出，新增4例確診個案為3男1女，年齡介於40多歲至50多歲，桃園市3名個案發病日介於9月26日至9月27日，其中2名個案為衛生單位擴大採檢主動發現，另1名個案因出現不適症狀就醫通報後採檢確診。疾管署發言人曾淑慧提到，宜蘭縣個案發病日為9月17日，因症狀未緩解9月25日就醫收治住院後，採檢送驗確診。衛生單位已針對個案居住地及工作地周圍環境，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺。曾淑慧說，桃園個案為感染登革熱第二型，宜蘭縣個案為登革熱第一型。疾管署呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。依據疾管署統計，今年截至9月29日累計17例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市(12例)、桃園市(4例)及宜蘭縣(1例)，無重症及死亡病例。另上週新增7例境外移入病例，分別自越南及柬埔寨(各2例)、馬爾地夫、馬來西亞及印尼(各1例)移入，今年累計181例境外移入病例，為近6年同期次高(2020年至2024年介於9-218例)，多自東南亞國家移入(占92%)，以印尼(56例)為多，其次為越南(42例)、菲律賓(24例)及泰國(20例)。另全球登革熱疫情，於去年為有紀錄以來疫情最嚴重之一年，疾管署表示，今年迄今累計逾426萬例病例及3,005例死亡，主要分布於美洲，以巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲鄰近國家如孟加拉及中國近期疫情上升，孟加拉、中國、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國病例數也高於去年同期。疾管署提醒，時序雖已入秋，但各地氣溫仍偏高，適合病媒蚊生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。