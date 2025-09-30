我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣垃圾全由外縣市代燒，卻常因分類不確實遭退運，為提升資源回收效率、保障民眾與清潔隊員安全，明天起將由南投市試辦改用可透視垃圾袋，若使用黑色、飼料袋等不透明垃圾袋，將加強破袋稽查，一旦被發現分類不清仍執意要丟、屢勸不聽，將依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元環保局長李易書今（30）日指出，南投縣沒有焚化爐，所有垃圾必須委由外縣市代燒，但因分類未落實，今年已被記3次警告，還被退回4次，只能原車運回由清潔隊員重新分類，因此縣府規畫垃圾新制，由曾經被整車退回的南投縣，自10月1日起率先試辦。新制包括使用透明或半透明垃圾袋，分日分類資源回收兩大項。環保局說明，民眾使用符合規定的垃圾袋，隊員簡單檢視就會放行；若是用黑色垃圾袋、飼料袋，將加強破袋稽查。初期以宣導為主，民眾使用不透明垃圾袋雖不開罰，若被發現分類不清遭退回，仍執意要丟、屢勸不聽就開罰。未來視試辦成效逐步推廣至全縣實施，正式實施後仍未使用合規垃圾袋，最高罰6000元。至於分日分類資源回收，則是每週一、五回收玻璃及紙類，每週二、四和週日回收其他資源回收物，明年4月起正式上路前，先推廣但不退收。市長張嘉哲表示，以往玻璃經常與其他資源回收物混雜，搬運過程容易破碎，增加清潔隊員工作時割傷的風險。單獨回收可降低意外事故發生率。此外，紙類經拆解、壓縮與堆疊，不僅節省家庭收納空間，也能增加回收車載運量，減少車輛因滿載頻繁往返。