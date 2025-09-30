我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（30）日開盤走高，上漲157.99點，盤中一度衝至25975.84點，逼近26000點大關，隨後小幅收斂，終場大漲240.22點，收在25820.54點，勉強站上10日線，成交量4285.2億元；台積電上漲5元，報收1305元。權值股表現方面，今日漲幅收斂或拉回，鴻海翻黑下跌3.5元，收216元；台達電上漲6元，收854元；廣達上漲5元，收290元，除了台積電小漲，盤面焦點仍在開高漲停創兩年內新高的緯創。AI概念股穎崴大漲160元，報收2265元，飆上歷史新高；旺矽上漲55元，收1715元；智邦上漲61元，收1045元，而緯穎大漲265元，漲幅逾8%，收3315元，也同樣寫下歷史新高。記憶體報價話題持續發酵，相關類股走揚，力積電漲停，華邦電漲約8%，南亞科漲逾2%，旺宏漲約3%。整體來看，電子類股表現強勢，資金聚焦於科技、晶片供應鏈族群。雖市場對「晶片五五分」論述有疑慮，但今日股市並未大受負面影響，反而呈現資金續進的態勢。不過，也有觀點指出，近期強勢股可能面臨獲利了結壓力，市場漲多震盪機率提高。