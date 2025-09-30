我是廣告 請繼續往下閱讀

親綠名嘴吳靜怡先前在政論節目中表示，山貓與怪手運送至花蓮災區，卻沒人會開，雖未指明是啟德機械，但網路輿論迅速將兩者連結；素有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，隨後也親自拍影片，替辛苦投入救災的同仁抱不平，疑似回嗆吳靜怡，「有本事自己去看看，有多少同業的業者怪手陷在泥濘裡，你們有去關心嗎？專講風涼話，做人要有口德！」；對此，粉專政客爽今（30）日直呼，「再度翻車！」。吳靜怡在政論節目中，看到胡漢龑公司「啟德機械」支援的山貓與怪手運送至花蓮災區，卻說「這些重機具組開了10小時，好不容易到了光復鄉，發現沒有指揮，這些山貓、怪手，機器擺在那沒人會開，現在是怎樣，要人家撤回去還是怎樣？」；有網友在社群平台分享該片段，雖吳未指明是啟德機械，但網路輿論迅速將兩者連結，成為導火線之一。胡漢龑隨後也親自拍影片，替辛苦投入救災的同仁抱不平，他怒轟：「有本事自己去看看，有多少同業的業者怪手陷在泥濘裡，你們有去關心嗎？專講風涼話，做人要有口德！」他更喊話名嘴，「我出多少你出多少？我派吊車人力，你出什麼？」同時，他也親自坐鎮災區並協助運送物資，展現行動力。對此，政客爽今日狠酸，「綠營名嘴Grace再度翻車！瞎扯災區怪手沒人會開⋯吊車大王PO影片打臉」；網友們紛紛留言表示，「電視台一直讓他上節目造謠，是不是應該出來道歉」、「只會胡說八道賺通告費而已」、「真的胡說八道，現在是大型機械不夠，怎麼會沒人開」、「她是上次跑去辯論，結果哭的人嗎」。針對外界揣測，吳靜怡隨後也在社群平台Threads澄清，自己並未點名單一公司，僅是說明現場確實出現「機具無法進入、司機不足」的情況。她更批評，有心人士故意混淆視聽，強調「針對我的部分，一律報警處理！」隨後她也一連發了好幾篇貼文，不斷感謝胡漢龑董事長的愛心，以及啟德機械投入救災。