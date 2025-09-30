我是廣告 請繼續往下閱讀

編列493億餘元建造的國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」，預定9月底完成海上測試（SAT）、11月交艦。不過，台船日前證實9月無法完成海試；潛艦國造推手、前海軍司令黃曙光也於日前請辭國安會諮委獲准，引發各界關注「海鯤號」能否在11月交艦。對此，顧立雄今（30）日受訪表示，感謝黃曙光的付出，但是也坦言測試進度落後，11月前完成交艦確實滿有挑戰性，但對於潛艦國造還是有信心。立法院院會今日下午邀請行政院院長卓榮泰施政報告，並備質詢。顧立雄於會前受訪被問到黃曙光請辭國安會諮委，顧立雄說，首先當然還是感謝黃曙光長期以來對潛艦國造付出的心血與努力，在這方面他真的付出很多，但是海軍就潛艦專案管理與監造一開始就設計階段就已經開始負責，當然接下來持續由海軍負責相關專案管理與建造，對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，潛艦所需潛航前置整備測試進度確實有些落後，所以要在11月前要完成交艦確實滿有挑戰性，會持續努力。針對是否會開罰台船？顧立雄說，一切按照合約來執行，現在最主要工作是加速完成潛航所需要的相關整備與設施，確保安全無疑才會進入下一階段。媒體追問是否後續的建造預算無法解凍，顧立雄表示，他之前已經一再說明後續艦相關預算運用在完成海測之前，後續預算會管制。