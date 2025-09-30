我是廣告 請繼續往下閱讀

爲加強維護市民環境安寧，台南市政府環保局今年在各場域主管機關已設立告示牌或架設監視器，除了提醒市民朋友夜間時段禁止爆竹煙火施放外，中秋及國慶連假期間亦加強巡查與宣導，中秋及國慶當天，環保局也會同警察局至主要熱點稽查，晚間9點起加強宣導與勸導，夜間10點至翌日上午7時進入管制時段嚴禁施放爆竹煙火。依噪音管制法第8條公告規定若發現有人違規燃放爆竹煙火，立即蒐證並依法告發，違者處新臺幣3,000元至30,000元罰鍰，且夜間將加重裁處；亂丟垃圾未清理者，依廢棄物清理法規定處1,200元至6,000元罰鍰。提醒市民勿以身試法，也呼籲歡聚後務必隨手清理垃圾，落實環境整潔，一同維護市容整潔與公共衛生。根據統計，去年中秋連假，臺南市共開出11張違反管制時段燃放爆竹煙火罰單。今年中秋與國慶連假同週，市民歡聚慶祝之際，臺南市政府環保局提醒大家務必遵守噪音防制與環境整潔規定，連假期間稽查不打烊，市府出動餘50人次針對南區黃金海岸、安平林默娘公園、觀夕平台及四草大橋等熱門地點擴大宣導與加強取締，共同營造安寧、乾淨、低碳的節慶環境。市長黃偉哲提醒，佳節烤肉聚餐時要落實環保行動，烤肉後務必熄滅碳火、垃圾分類並帶回處理，盡量避免使用一次性餐具；更重要的是，夜間切勿施放爆竹煙火，以維護市民生活安寧與臺南的環境品質。環保局強調，連假期間環保稽查不打烊，切勿違規傷荷包，掃了過節的興致。民眾如發現管制時段有人施放爆竹煙火或擴音設施，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉2222向環保局通報。