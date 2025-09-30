我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金馬62遞獎大使由陳泰河（左1）、楊富江（左2）、王品澔（右1）、何曼希（右2）擔任，中為金馬62終身成就獎得主陳淑芳。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲陳淑芳（如圖）和年輕演員分享，當演員是一條漫長的路，要熬得住漫長的等待，有機會時全力以赴。（圖／記者吳翊緁攝影）

金馬62終身成就獎得主陳淑芳今（30）日出席遞獎大使公布記者會，今年她也獲得金鐘60的終身貢獻獎，會後受訪時她表示，一次拿兩項很不好意思，「這兩個獎一次頒給我，我有點擔心，大家是不是想要我退休了？但是我一定還要繼續演下去，不工作會生病，如果不能演我就做幕後、教戲或客串小角色，但我一定要演下去。」她也依舊強調自己絕對不漲價。金馬獎大會今日宣布將由新生代演員王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江擔任遞獎大使，陳淑芳以資深演員身分分享，關於當演員，是一條漫長的路，她希望有志走這條路的人，一定要堅持下去，「要有耐心，慢慢等待機會，沒戲演的時候就慢慢等，有戲演就好好演，演得好觀眾看得開心就好了，像是我的《孤味》、《親愛的房客》，都是等待多時的好作品，只要不放棄，一定有機會。」陳淑芳回顧她68年的演藝人生，從小學在基督教會跳舞，到後來考上台藝大，一路都是在學表演，「一轉眼怎麼就68年過去了，時間真的過得很快，我一定要繼續演下去，不演我會生病。」陳淑芳透露，她已又拍完一部新戲，明年會上映，片名現在還不能說，未來希望一年有一到兩部片，她很樂在工作。陳淑芳表示，從小父母親教她無論富有或貧窮，都要當一個手心向下的人，即便封后、拿終生成就獎，也絕對不漲價，這次花蓮光復鄉堰塞湖災害，讓她在家裡哭了好幾天，「我有工作，人沒辦法到現場，但是我有多多少少獻上我的心意，我就繼續工作，繼續捐，盡可能地做我能做的事情。」