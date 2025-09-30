我是廣告 請繼續往下閱讀

北阿爾卑斯山區近期意外頻傳，警方呼籲加強防護

日本北阿爾卑斯山29日時傳出，一名24歲台籍男性在下山時，因出現胸口悶痛、手腳麻痺等症狀，難以自行下山，最後由直升機緊急送往長野縣醫院。根據長野放送報導，這名24歲台籍男性登山客在24日時，與其他五名隊友從中房登山口入山，原訂進行五天六夜的登山行程。但在從北阿爾卑斯山奧穗高岳下山途中，該名男子突然感到身體不適。儘管他設法走到位於海拔約2300公尺的北阿爾卑斯涸澤的長野縣山岳遇難防止常駐隊基地，並在上午11點半左右，主動向隊員求助，表示自己「胸口很悶」。由於男子同時出現手腳麻痺的症狀，難以自行下山，救助隊立即啟動緊急救援程序，長野縣警方派出直升機，於下午1點半前將他救出，並送往松本市內的醫院。據悉，該名男子送醫時意識清醒，可以對話。近期北阿爾卑斯山區發生多起山難事件。自上週22日以來，警方已確認有四人死亡。長野縣警方指出，目前山難多數是因跌倒或失足墜落所致，且下山途中發生意外的事件層出不窮。警方呼籲登山者，在下山前都不能鬆懈，務必頻繁休息，並保持充裕的體力與時間。隨著10月來臨，早晚溫差大，寒意漸深，登山者若被汗水或雨水淋濕，有引發低溫症的風險。警方強調，務必隨身攜帶換洗衣物和保暖衣物，做好萬全的防寒準備。