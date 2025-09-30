我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄「特貿三南基地北公辦都更案」今(30)日動土。（圖／記者陳美嘉攝，2025.09.30）

▲高雄特貿三南基地之北公辦都更案將興建一棟3層商場與二棟48層住商大樓。（模擬圖／業者提供）

由高雄市政府攜手台灣電力公司與星紀元國際股份有限公司共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」，今(30)日舉行動土典禮。該案總投資金額達237億元，總開發樓地板面積約5.8萬坪，將於120年底陸續完工。高雄市副市長林欽榮表示，此案位於行政院核定的「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」，可以說是高效結合5G AIoT及智慧產業聚落，以及高端國際金融中心的雙重優勢，未來將是南高雄最具發展潛力的核心區。高雄市副市長林欽榮指出，特貿三基地早於104年2月即由台電自辦地上權招商，歷經三次招商未有斬獲，陳其邁市長於109年8月就任，重新檢討市場廠商意願、投資誘因等，以公辦都更方式於110年3月底公告招商，同年11月完成評選，三案揮出高雄大型公辦都更漂亮一擊全壘打。今日南基地北動工後，特貿三三個基地將全面推展，總投資金額突破860億元，可說是「十年磨一劍」，實屬不易。高市府都發局長吳文彥指出，此案將於成功二路與林森四路口興建一棟3層商場與二棟48層住商大樓，打造緊密且多功能的複合式開發格局。完工後，市府與台電公司將共同分回約1.2萬坪商辦空間及權利金，可望與鄰近的高雄軟體園區及特貿三其他兩案串聯，形成完整的科技產業聚落。此案由國揚集團與台灣人壽合組的團隊「星紀元國際」得標，總投資金額達237億元。國揚集團創辦人侯西峰表示，「這將是我這輩子做的最棒的建築」。國揚集團秉持把產品做到最好的理念，興建此一公辦都更案，邀請大陸工程、國揚物業管理等參與，將打造智慧辦公與健康住宅的新標竿。都發局長吳文彥進一步說明，特貿三南基地北案兼顧產業創新、科技交流與健康生活，特別於C棟規劃設置466坪「5G創意交流中心」，同時設置共享空間及大型公共健身中心，預計取得黃金級智慧建築與銀級綠建築標章。全案建蔽率59.95%、綠覆率超過75.8%，並將捐贈3組公共自行車，基地臨成功二路與林森四路口規劃約181坪街角廣場，並於臨成功二路側建築退縮10米，串聯南基地南綠化人行步道與自行車道，再透過立體通廊連結北基地及南基地南，營造安全、便捷且友善的人本環境。