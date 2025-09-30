中秋佳節前夕一起來永和！新北市永和區公所將於10月3日（星期五）晚上7點舉辦「永和星光派對」，在仁愛公園音樂舞台熱力登場！本次活動以流行音樂為主軸，邀請人氣歌手及樂團輪番演出，包括靈魂歌姬陳忻玥、超人氣男團SEVENTOEIGHT、創作才女魏如昀、新世代創作男孩派偉俊，以及榮獲金曲最佳樂團獎的TRASH壓軸登場，帶來最嗨最熱情的音樂饗宴，陪伴市民提前歡度中秋佳節。
永和中秋音樂晚會自民國98年舉辦以來，已邁入第16年，成為許多市民朋友每年最期待的秋日盛會。從暑假的「永和仲夏夜之夢」活動吸引超過萬人參與，而緊接登場的中秋音樂晚會更是延續市民朋友的熱情。為了照顧不同年齡層的市民朋友，今年以「永和星光派對」為主題，鎖定年輕世代與喜愛流行音樂的朋友，打造一場屬於青春與熱力的中秋派對。
活動於晚上7點正式開演，本次活動的協辦單位保福宮也共襄盛舉，特別準備1,000份月餅與柚子於下午5點半在現場發放，發完為止。本次活動還準備了趣味燈謎，猜中即送1,000元禮券一張，邀請大家邊聽音樂邊挑戰腦力。此外，參加的民眾還可參與摸彩抽獎，豐富獎項包括MACBOOK AIR、SWITCH2、洗地機、Garmin智慧腕錶、雀巢膠囊咖啡機等多項實用好禮，讓民眾不只享受音樂，也能把好運帶回家。
永和區長周慶珍表示，這次特別選在10月3日星期五晚上舉行，就是不希望影響大家的連續假期，她邀請喜愛流行音樂的民眾於週五小週末，呼朋引伴先到永和仁愛公園與台上歌手飆歌盡情狂歡，隔天再與家人團聚過節，享受難得的假期時光。此外，她也特別感謝保福宮多年來對地方活動的支持，讓活動更添溫度。歡迎市民朋友踴躍參加，不論是來聽音樂、猜燈謎、拿好禮，還是單純來感受歡樂氛圍，都能在「永和星光派對」留下難忘回憶。
永和區公所提醒，活動期間人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，共同打造舒適順暢的活動空間。更多活動詳情及最新消息，請關注永和區公所官網與「新北市永和區公所-和平之鴿」臉書粉絲專頁。
