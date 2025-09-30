我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前到花蓮勘災，但與國軍擊掌、對男童說「臉怎麼這麼黑」，影片在網路瘋傳，立法院今（30）日邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢，羅智強批賴清德根本是白目、晉惠帝。卓榮泰緩頰，全國上下都很辛苦救災，希望不要有這麼多批評。羅智強說，政治人物到災區，應該是鼓勵災民、撫慰人心，而不是出現失言，他質疑卓榮泰，如果看到孩童滿臉污泥，會不會也像賴清德一樣說「臉怎麼這麼黑」？如果看到災區婦女，會不會直接評論她們丈夫身體狀況？如果面對救災人員，會不會不是莊重握手致謝，而是輕率地擊掌「Give me five」？羅智強強調，一般政治人物遇到災民和救災人員，會選擇緊握雙手，表達感動與感謝，而不是擔心手髒、避而不握。他批評，賴清德的舉止已讓災民心生不滿，社會輿論也有強烈反彈，「這樣的做法不覺得很白目嗎？」對此，卓榮泰緩頰表示，不應該從一整天的救災過程中，斷章取義拿一句話來放大批評，「這個大可不必」。他強調，總統做得比所有人都多，不應只憑片段影像就加以定論。不過，羅智強並不接受，他直言「總統白目的話比你多」，並表示是否「白目」應由台灣人民來判斷。他更舉7月風災為例，批評賴清德曾對災民失言，從「叫災民自己爬屋頂」、「災民手機沒訊號卻反嗆說民進黨立委郭國文有訊號」等，都讓人歷歷在目。羅智強甚至諷刺，賴清德的表現「何不食肉糜」，簡直是現代版晉惠帝。卓榮泰則尷尬說，現階段應該專注在救災與重建社會信任，而不是陷於無謂的口水批評。