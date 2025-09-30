我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（圖／賑災基金會提供）

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至30日中午，不到一週募得款項已破5億元，總筆數超過20.9萬筆。賑災基金會表示，募款自9月25日9時啟動至今，每日仍不斷湧入愛心，目前以一般民眾自主捐款為主，迄今已將近21萬筆捐款，截至30日募款已破5億。賑災基金會說明，即便已接近原核定專案募款預定目標5億，「但是我們知道，每多匯聚一份關懷，就能給災民多一分協助與支持。」因此賑災基金會將持續募款。賑災基金會指出，對於是否要達到10億上限的捐款限制就停止，或仍維持至10月24日止，行政院預計本週評估、確認。賑災基金會提到，於23日發文地方政府「樺加沙颱風賑助事項」作為第一時間的災害應變處置。後續因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流對花蓮縣光復鄉一帶造成重大災害，於24日受行政院指示緊急開立募款專案，目前同步進行「募款」、「賑災」工作。現在受災最嚴重的花蓮縣光復鄉尚在進行救援、安置等應變工作，熱心志工也相當踴躍，顯示國人充沛溫暖的愛心。有關各界矚目的善款運用方式，賑災基金會將分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。其中法定賑助方案，適用樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，配合行政院「從優」、「從速」原則辦理。賑災基金會說明，災民生活支持（包括但不限於安遷、租屋、淹水救助（含土石流）、醫療補貼、生活安頓、失依賑助等項目）及專案賑助部分，目前已擬定賑助原則：1.專款專用：善款專用於0923馬太鞍溪堰塞湖災害之救助。2.公開透明：定期公布收支明細，接受社會監督。3.不重複給付：以災民需求為核心，排除公務預算應支付項目。4.效率公平：依據需求層級與弱勢優先，兼顧即時性與公平性。戶名：財團法人賑災基金會銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）銀行帳號：102-005-201-966民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。SWIFT CODE：LBOTTWTP102NAME：Taiwan Foundation for Disaster ReliefACCOUNT NO：102-005-201-966BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCHADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。賑災基金會說明，此次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午9時開通，接聽時間為每日上午9時至晚間9時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。