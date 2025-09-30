我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔跟監、跟拍以民進黨為主的政治人物，民進黨前秘書長林右昌在大罷免期間也受害。對此，林右昌今（30）日表示，他雖不驚訝被跟拍，但此事之所以嚴重，是因為黃國昌握有龐大權力與資源，更有社會影響力，若用過去黃國昌自己的話，應該會說，「太離譜了！真的太離譜了！」，儘管黃還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。對於相關爆料，林右昌表示，他沒有太驚訝，因為民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事，但這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊，黃不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。林右昌進一步表示，黃國昌的第一個身份是現任的立法委員，在一般身份上，立委是「民意代表」，是「公職人員」，但並不是行政體系的公務員，但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。林右昌指出，黃國昌的第二個身份是現任的台灣民眾黨黨主席，在今年2月份才以96.11%的超高得票率當選，而台灣民眾黨是以強調法治、人權、公開透明為自許的政黨，現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，儘管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。林右昌表示，大家都在看，看民眾黨的黨員和黨公職是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。如果用過去黃國昌自己的話，應該會說，「太離譜了！真的太離譜了！」