中央氣象署表示，台灣時間9月30日上午8時起，地磁擾動有明顯增強，並持續影響約15小時，目前已發布「太空天氣警示訊息」，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
氣象署太空天氣作業辦公室表示，因行星際磁場長時間轉為南向，於台灣時間9月30日8時起影響近地太空環境，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
地磁擾動影響方面，太空天氣作業辦公室說明，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，「極光活動最低可發生在磁緯50度的地區」。電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
地球磁暴有什麼影響 極光準備爆發
氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明說明，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。
資料來源：氣象署太空天氣作業辦公室
