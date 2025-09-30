我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金馬62遞獎大使由陳泰河（左起）、楊富江、何曼希、王品澔擔任，金馬獎的遞獎大使也被視為是華語影壇新星的指標之一。（圖／記者吳翊緁攝影）

包括第一屆大學長劉冠廷、范少勳、林映唯、黃珮琪， 以及本屆星光大道主持人徐鈞浩及彭千祐等人， 是華語影壇未來新星的一大指標。



金馬62的遞獎大使，由王品澔、何曼希、陳泰河、 楊富江4位新生代演員擔任，陳淑芳在記者會現場也肯定新秀的表現亮眼，認為他們未來都很有前途。王品澔在實境節目《 全明星運動會》獲得矚目，以及在電視劇《拜六禮拜》和孫淑媚、鍾欣凌等人對戲，表現亮眼，也將推出電影新作《辛亥隧道》也令人期待。何曼希初曾和陳意涵攜手演出導演林孝謙的新作《 陽光女子合唱團》，潛力無限。



陳泰河曾以短片《青春的回擊殺球》及《囚犬》勇奪金穗獎最佳演員， 未來將有《宿》、《失樂園》等新作接連上映，楊富江則連續3年入圍金鐘獎，涵蓋新人、女配角與女主角獎項， 並以短片《留學生》獲金穗獎最佳演員，演出備受肯定，4名新秀屆時將穿台灣設計師汪俐伶同名品牌WANGLILING 量身打造的紅毯禮服登場。





金馬62終身成就獎、金鐘60終身貢獻獎雙獎得主陳淑芳，今（30）日出席金馬獎遞獎大使公布記者會，她表示，最近看到花蓮光復災區的狀況，哭了好幾天，很心疼災民，付出實際行動捐款，得金馬、金鐘獎拍戲不懈怠的她表示，始終謹記父母教誨，要當一個手心向下的人，「我人要工作，沒辦法到場協助災區重建，但沒關係，我就繼續工作，繼續捐款。」陳淑芳表示，她曾因為工作忙碌而忽略健康，沒有好好吃飯，母親在臨終前叮囑她，「再忙碌該吃飯就要吃飯，要照顧自己。」她謹記著母親要她學會好好照顧自己的心意，也奉行父母過去叮嚀她的話，「無論有錢、沒錢，不管過得如何，都要當一個手心向下的人，照顧好自己，也照顧別人。」陳淑芳說，得了金馬、金鐘獎並不代表她要退休，她想要繼續演戲，若沒有戲演，她就做幕後工作，不管如何，都要繼續貢獻自己，絕對不能停下來，「希望導演、製作人都不要嫌棄我，繼續給我機會。」金馬獎自2017年開始，連續8年邀請影壇潛力新秀擔任遞獎大使，至今有近30位演員藉此嶄露頭角，