中國對台灣的武力威脅日益增加，《紐約時報》29日公布一系列衛星照，指中共解放軍正在加速擴大2座飛彈基地，分別位於安徽的611旅和江西的616旅，各部署數十座飛彈發射台，其中江西基地距離台灣僅約579公里。
《紐約時報》公布的解放軍飛彈基地衛星照顯示，自2022年以來，安徽省的611旅基地規模擴大1倍，基地內一共設有36座飛彈發射平台，還建有模擬作戰的模擬地道。該基地距離台灣440英里（708公里），該基地是解放軍擴大飛彈部署的一部分，目標鎖定台灣及保護台灣的美軍。
儘管中共火箭軍面臨貪腐醜聞和領導層動盪，但中國大陸國家主席習近平去年曾視察過611旅，展現出對火箭軍部隊的決心。該旅目前正在部署東風-26。這種飛彈可攜帶常規或核彈頭，正如其綽號「關島快遞」所暗示的那樣，能夠打擊亞太地區部分地區的美國軍事設施，該飛彈可以透過公路運輸，這使得敵人更難追蹤和摧毀。
專門研究衛星影像的美國非營利研究機構CNA（CNA Corporation）副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）分析，這是一個相當大型、全面的設施，可用於練習全方位操作。塔弗茲大學中國核子與飛彈專家羅根（David C. Logan）也指出，通常飛彈發射平台會設置在遠離基地的區域，以避免被發現，但611旅基地裡的飛彈發射平台密度異常高。
位於江西省的616旅也發展迅速，2020年的衛星影像顯示，即使在疫情最嚴重的時候，中國也在清理和平整農田，僅花了18個月，新兵營的建設就已接近完工。這座基地距離台灣更近，僅360英里（579公里）。專家稱，616旅基地目前正為能避開防禦、速度達5馬赫的東風-17飛彈做準備。
報導稱，中國正在將其東海岸部分地區改造成一個能對台灣及其附近海域進行飛彈打擊的平臺，這是習近平野心的重要部分，他計劃將台灣置於北京的控制之下，並透過壓倒性武力威脅來對抗美國在亞洲的影響力。
華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）高級研究員卡瓦那（Jennifer Kavanagh）表示，飛彈是中國對台灣採取任何形式軍事脅迫行動的起點，對中國來說，擁有壓倒性數量的導彈也是一種政治信號：「向台灣表明反擊毫無意義，向美國表明你無法干預」。
五角大廈估計，中國火箭軍的核飛彈、常規飛彈庫存，在四年內增加了近50%，達到約3500枚，其中約有500枚東風-26飛彈。雖然目前尚不清楚有多少飛彈部署在東海岸並瞄準台灣，但衛星圖像顯示，近年來，中國飛彈部隊建造了新的、更大的基地，並增加了更多的發射台。部署越來越先進的飛彈，如東風-17、東風-26，能夠打擊該地區的美國軍事基地。
華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）表示，如果台海爆發衝突，甚至是美軍部分介入或威脅介入，那麼這場衝突「從一開始就存在核層面，像東風-26這樣的系統，可能讓局勢更危險」。
文章來源：
The Missiles Threatening Taiwan
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管中共火箭軍面臨貪腐醜聞和領導層動盪，但中國大陸國家主席習近平去年曾視察過611旅，展現出對火箭軍部隊的決心。該旅目前正在部署東風-26。這種飛彈可攜帶常規或核彈頭，正如其綽號「關島快遞」所暗示的那樣，能夠打擊亞太地區部分地區的美國軍事設施，該飛彈可以透過公路運輸，這使得敵人更難追蹤和摧毀。
位於江西省的616旅也發展迅速，2020年的衛星影像顯示，即使在疫情最嚴重的時候，中國也在清理和平整農田，僅花了18個月，新兵營的建設就已接近完工。這座基地距離台灣更近，僅360英里（579公里）。專家稱，616旅基地目前正為能避開防禦、速度達5馬赫的東風-17飛彈做準備。
報導稱，中國正在將其東海岸部分地區改造成一個能對台灣及其附近海域進行飛彈打擊的平臺，這是習近平野心的重要部分，他計劃將台灣置於北京的控制之下，並透過壓倒性武力威脅來對抗美國在亞洲的影響力。
華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）高級研究員卡瓦那（Jennifer Kavanagh）表示，飛彈是中國對台灣採取任何形式軍事脅迫行動的起點，對中國來說，擁有壓倒性數量的導彈也是一種政治信號：「向台灣表明反擊毫無意義，向美國表明你無法干預」。
五角大廈估計，中國火箭軍的核飛彈、常規飛彈庫存，在四年內增加了近50%，達到約3500枚，其中約有500枚東風-26飛彈。雖然目前尚不清楚有多少飛彈部署在東海岸並瞄準台灣，但衛星圖像顯示，近年來，中國飛彈部隊建造了新的、更大的基地，並增加了更多的發射台。部署越來越先進的飛彈，如東風-17、東風-26，能夠打擊該地區的美國軍事基地。
華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）表示，如果台海爆發衝突，甚至是美軍部分介入或威脅介入，那麼這場衝突「從一開始就存在核層面，像東風-26這樣的系統，可能讓局勢更危險」。
文章來源：
The Missiles Threatening Taiwan