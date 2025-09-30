我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近期遭爆料，指揮「狗仔集團」跟拍政治人物，報導中提及，總統府秘書長潘孟安、前民進黨秘書長林右昌及民眾黨前主席柯文哲等人皆被跟拍過，黃國昌29日則回應稱，「跟《鏡週刊》養狗仔，刊登下三濫的東西，完全不在同一個檔次上」。對此，資深媒體人康仁俊今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪政治評論員吳崑玉時表示，黃國昌把自己的所作所為神格化。主持人康仁俊指出，黃國昌陷入是否組織狗仔隊、到處跟拍，但黃國昌的正式回應卻未否認。只說「檔次與別人不一樣」，說這個集團是為揭弊。康仁俊直言，「黃國昌今天把自己的所作所為另外提高了一個層次，叫做神格化。」吳崑玉認為，檔次不一樣有多種解釋，而黃國昌就是沒檔次，狗仔最一開始要追娛樂八卦，衍伸到政治就很多爭議，因為爆料有一定程序，要追消息、線索，最後寫成故事，但因為要承擔被告的風險，作業程序較為嚴謹，但黃國昌他們的做法，卻是在政院後門擺設鏡頭，拍攝每台車輛的進出，這就是在跟監與情蒐。康仁俊說到，「黃國昌從沒想過，王義川會真的去告。」吳崑玉則說，這連狗仔都不算，從今天的報導就可以看到，黃國昌最後是找徵信社來做，如此手法就更惡劣，甚至可以到騷擾的等級。吳崑玉表示，黃國昌的行徑就是特務機關，現在最心驚膽顫的應該是柯文哲，若去年通過國會調查權，有多少人要受害，甚至通過吹哨者保護法，他的人馬去扮演吹哨者，並非哭訴自己的悲慘故事，而是挖人隱私、破壞他人形象。