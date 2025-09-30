我是廣告 請繼續往下閱讀

瘧疾境外移入19年同期最高！疾管署曝惡性瘧為多

疾管署今(30)日公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為30多歲外國籍男性，其主要居住地為埃及，今年9月上旬至東非衣索比亞旅遊，9月中旬入境台灣後3日出現發燒、腸胃不適等症狀，4日後因發燒症狀持續，後續並伴隨腹痛、關節痛等症狀，至醫院就醫，並轉收住加護病房，經通報檢驗確認感染惡性瘧，於9月下旬已出院。疾管署防疫醫師林詠青說，該名30多歲外國籍男性住在南部，本身並無潛在病史，長期住埃及；因為出現發燒、腸胃不適，到診所就醫後，發燒症狀持續，有腹痛、關節痛等症狀，發病後第4天再到醫院就醫，觀察到黃疸、嘔吐症狀，經過抽血，確認黃疸指數上升、血小板低下，而血液發現疑似瘧原蟲。林詠青提到，經檢驗確認感染惡性瘧，收住院後給予抗瘧藥物治療，住院一週多，9月下旬康復出院。疾管署監測資料顯示，今年截至9月29日累計21例境外移入個案，為近19年(96-114年)同期最高，年齡介於10多歲至60多歲，以非洲國家占14例為主，其餘分別為亞洲5例及大洋洲2例，其中感染惡性瘧15例，感染間日瘧5例及諾氏瘧原蟲1例。疾管署說明，另統計近19年我國通報確診瘧疾人數累計208例病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，或甚至死亡。疾管署指出，間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧(Primaquine)錠劑做根除治療，以避免復發。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。疾管署提醒，旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。