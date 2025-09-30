我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國短劇劇情狗血緊湊，吻戲場面相當多，有短劇女演員因為拍吻戲遭男友分手，引發網友熱議短劇生態。（圖／翻攝自微博）

中國短劇市場近年急速膨脹，帥哥美女演出狗血劇情誇張卻吸睛，讓人欲罷不能，但一名短劇女演員許子吟傳出「10天拍99場吻戲」，遭同為短劇演員的男友分手。不少中國網友也熱議，「短劇就很離譜，親來親去的」，但也有人鼓勵說「分手了就分，可以安心搞事業了」。中國短劇演員許子吟與李云鵬是情侶關係，但8月就傳出兩人分手的消息，網傳是因李云鵬不滿許子吟拍吻戲，引發粉絲和觀眾熱議。9月2日許子吟發布影片，證實與李云鵬因事業理念不合而分開，她表示演員為角色付出是職業要求，但對方始終難以接受自己的工作性質，「我熱愛表演，這是這是我的職業也是我的夢想，拍攝吻戲是演員工作中的一部分，是為了更好的詮釋角色呈現作品，並非所謂的不考慮對方感受」，多次溝通無果後最終和平分手。她也否認網傳說她劈腿、「拍舌吻戲」等不實謠言，呼籲大家關注作品。李云鵬開直播時，也有網友留言：「你老婆的新劇跟別人親嘴！請問有什麼感受？」李云鵬也淡然回應：「不是我老婆了，你這個消息太不靈通了！我想我現在可以真正的說，我真正的叫做身後空無一人了！」也強調沒有磕磕碰碰，是和平分手。對於兩人的情感問題，不少網友也都感慨現今的短劇生態，「短劇說實在的確實親的有點多了，而且比較卷，你不願意親，大把願意的」、「短劇確實一言不合就親，三觀震碎」、「短劇的尺度也比一般電視劇要大得多」、「不得不說有些短劇吻戲真的很多，一個片段還要拍很久很久 」、「現在短劇不就是吻戲才有流量嗎」。但也有不少人支持許子吟，留言說：「而且演員拍個吻戲也沒啥問題吧 分手了就分吧 可以安心搞事業了」、「工作需要，不能接受就算了」、「這年頭，敬業也成了原罪了」、「這種男的不分手留著幹嘛」、「看短劇看的啥不都心知肚明瞭，你又不是交往前不知道女朋友是幹啥的，只能說分的好，這會兒不分以後早晚也得分」。娛樂博主「偶像追星日常」也感慨：「許子吟10天親了99場，男友先拉黑後分手，短劇導演一句話：不真親就換人，每多親一場播放漲50萬，邏輯可以碎，糖必須齁」．