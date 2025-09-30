麥德姆颱風在本週可能生成，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五、週六（10/3至10/4）路徑會通過菲律賓呂宋島，對台灣直接影響機率低，但外圍環流恐為花東、恆春帶來降雨；中央氣象署預報員林定宜則提醒，中秋連假前期天氣不穩定，南部、山區易有雷陣雨，西半部高溫普遍達34至36度，大台北超過36度。
熱帶擾動組織中 颱風本週有幾會生成
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「熱帶擾動93W」目前位於關島西方，組織仍然鬆散，未來兩天將逐漸整合，在太平洋高壓導引下週五、週六通過菲律賓呂宋島北端，強度有機會達到熱帶低壓或是颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，以目前資料來看，熱帶擾動93W通過菲律賓呂宋島後，將繼續往西移動，朝中國海南島前進，侵襲台灣的機率極低，但仍需注意「外圍環流將為花東、恆春帶來降雨」，至於雨勢大小仍需視距離遠近、高壓強弱而定，但出現「劇烈降雨」的機率目前評估為「偏低」。
中秋連假有午後雷雨 未來一週仍高溫炎熱
氣象署預報員林定宜則提及，明後兩天，午後在南台灣、各山區有雷陣雨，中南部山區有較大雨勢；週五、週六低壓系統外圍環流影響，花東、屏東水氣增多之外，午後南部、各山持續有雷陣雨；下週日至下週一午後，中南部、各山區有雷陣雨；總結來說，中秋連假前期天氣比較不穩定，後期有午後雷陣雨。
林定宜也提醒，目前台灣附近仍受太平洋高壓影響，雲量偏少，未來一週還是高溫炎熱，西半部白天普遍34至36度，東半部31至33度，大台北地區會有36度以上氣溫，氣象署已經針對週三（10/1）發布「高溫資訊」，台北市、新北市為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
