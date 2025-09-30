我是廣告 請繼續往下閱讀

《遠見》今（30）日公布最新「2025台灣民心動向調查」，根據民調結果顯示，台中市長盧秀燕以6.36分拿下全國政治人物好感度第一，而總統賴清德好感度持續下滑為4.57分，本次僅列第五，甚至輸給了前民眾黨主席柯文哲。對此，資深媒體人趙少康大酸，說白了，賴清德就是個「失能總統」，同時他也為媽媽市長按個讚！趙少康表示，盧秀燕市長果然是眾望所歸，拿下全台第一！這樣的結果一點都不令人意外，因為盧市長親民、穩健、務實，重經濟民生，少政治鬥爭，「媽媽市長」為台中打拚的形象深植人心，讓城市不斷進步，市民有感。蔣萬安市長也表現亮眼，突飛猛進拿下亞軍，證明藍營地方首長靠政績說話，人民看得清清楚楚。「反觀賴清德，跌幅最大，也不讓人意外。」趙少康直言，身為雙少數總統，上任一年多來，只會喊口號、搞鬥爭，讓社會分裂、對立。經過大罷免慘敗後，民進黨內砲聲隆隆，民調崩跌，這就是人民給賴清德最直接的不信任票。說白了，他就是個「失能總統」！卓榮泰也好不到哪去，完全無法與立法院溝通，只會跟著賴清德一起搞鬥爭，好感度跌幅排名第二，證明民進黨執政已經全面失敗。趙少康說明，從這份民調可以看出，近六成民眾希望政府在大罷免後，最該加強的是「經濟與就業穩定」，人民要的很簡單，把經濟搞好，把民生顧好，能源穩定，讓大家安居樂業。台灣需要的是像盧秀燕式的穩定與務實，而不是賴清德式的失能與分裂！