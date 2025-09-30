我是廣告 請繼續往下閱讀

國民健康署今(114)年起擴大乳房X光攝影檢查補助，篩檢對象從原本45歲至未滿70歲、及40至44歲具家族史婦女，擴大至40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費乳癌篩檢。截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人。國健署指出，乳癌篩檢服務自民國93年起推動政策實施後持續成長，十月是國際乳癌防治月，各處粉紅絲帶飄揚，提醒大家關注乳癌防治。乳癌是全球女性最常見的癌症，也是我國女性發生率第一、死亡率第二的癌症，嚴重威脅女性健康！定期乳癌篩檢可望早期發現、及早治療，進而降低乳癌死亡率達41%。國民健康署自114年起將乳房X光攝影檢查補助對象，擴大為40歲至74歲婦女，提供每2年1次免費篩檢。「乳房X光攝影」檢查，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的早期乳癌。114年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人。其中，今年新增擴大的40歲至44歲及70歲至74歲族群約為26.2萬人（占25.15%）。觀察各年齡層篩檢情況，顯示年輕女性對健康意識日益提高，也反映政策宣導已逐步見效。迎接粉紅十月，國民健康署鼓勵女性朋友即時行動，建立屬於自己的乳癌篩檢行事曆。並掌握「乳篩行動四要」：國民健康署沈靜芬署長提醒民眾善用全民健保快易通-健康存摺APP，查詢確認自己是否符合檢查資格，並找到住家附近的合格醫療院所，或洽詢當地衛生局（所）或攜帶健保卡至經認證的醫療機構，接受諮詢並進行篩檢。落實乳癌篩檢即時行動，為自己的健康「攝」防！