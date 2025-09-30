台灣市面上的泡麵品牌眾多，但維力炸醬麵絕對是幾乎所有人都吃過的一款泡麵，還曾爆發維力炸醬麵「乾麵派、湯麵派」之爭。不過，近期就有老饕找到了全新吃法，竟然是改成「沾麵」式吃法，畫面曝光瞬間讓乾、湯兩派通通服氣了！
常在網路上發表特殊食物吃法的買哥，昨（29）日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」上分享，自己找出維力炸醬麵最好的吃法，「不是乾的也不是湯的，是用沾麵的方式最棒的啦！湯裡面還可以加胡椒粉，還有好吃的調味料，也不失原本的味道真的超爽！」
貼文曝光後，立刻引爆一票台灣人笑翻「維力湯派、乾派都沈默了」、「戳到笑點，馬上買一碗來試」、「有創意欸，沒想到有這招」、「麵不怕泡爛，用熱水煮過去油，其他泡麵好像也能這樣做」。
除此之外，也有同樣是「沾麵」派的過來人分享真實口感，「這吃法我也有用，超讚，加料也不怕湯味道被稀釋味道更濃～各種泡麵都能用」、「終於找到同好了！我還會加一點花生醬，更香」。
維力炸醬麵泡法三強鼎立！官方親曝正確泡法
加上本次爆紅的「沾麵」吃法，維力炸醬麵的泡法已經變成三強鼎立的局面，一派人習慣泡完麵體之後把水倒掉弄成乾麵，另一派則會把醬包直接加入水中，將維力弄成湯麵吃，且兩派人都覺得自己的泡法才是正確的！
不過，維力食品曾在官方YouTube頻道發布一則「維力炸醬麵吃法介紹」，並以碗裝的商品當作示範，執行的是乾麵吃法，同時也能看出幾個小訣竅，包含將醬包放在碗上稍微弄熱，可以更好倒出、調味粉先加入另一個未使用的碗中，可以讓最熱的水將湯粉弄均勻。
