花蓮馬太鞍溪堰塞湖氾濫，重創光復鄉。面對這場突如其來的災難，凱基金控與旗下子公司連日來齊心動員，透過各種方式與管道馳援，今（30）日更宣布，凱基社會福利慈善基金會將啟動救助資源，從新台幣2000萬元天然災害救助專款中，投入這次花蓮災後重建與民生援助。有鑑於極端氣候導致天然災害日益頻繁，對社會造成衝擊，凱基社會福利慈善基金會將設立總額2000萬元「天然災害急難救助專案」，以確保災害發生時能即時提供援助，發揮長期穩定的支持力量。凱基社會福利慈善基金會自成立以來，便長期關懷弱勢，對於突遭變故的家庭提供急難救助金，協助度過短期難關。此次花蓮災情，基金會也將優先支援災民日常所需與家園修繕，盼助居民早日恢復安定生活。凱基金董事長王銘陽表示，災難無法預料，但人心可以相互支撐，金融業除了提供資金與專業服務，更能在關鍵時刻化作一雙雙可靠的手，將溫暖與希望送進災區。凱基金控總經理楊文鈞則指出，花蓮災情牽動全台民眾的心，也讓社會看到互助的力量，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。除此之外，凱基金與旗下子公司第一時間也與長期支持的「基督教芥菜種會」、「人安基金會」合作，一同深入災區，協助災民清理家園，不但教師節連假有不少同仁帶著水桶、拿起鏟子，自發擔任「鏟子超人」，本周起凱基銀行、凱基人壽更組織百人志工隊伍，兵分多路揮汗鏟泥、搬運家具，讓滿布泥水的屋子逐漸恢復原貌，也讓災民感受到最直接的陪伴。凱基金亦號召集團同仁，響應衛福部所轄賑災基金會的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款」活動，讓災民能多一分安定、多一點希望，把「人溺己溺」精神落實在行動裡。凱基金強調，將持續匯聚公益能量，展現企業公民責任，與花蓮鄉親走過重建的每一步，期盼災民能早日重建家園、恢復安定生活。