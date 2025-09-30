影音分享平台YouTube在2021年「國會山莊」暴動後，暫停美國總統川普的帳號，川普為此提起訴訟，YouTube 29 日同意支付2450萬美元（約新台幣7.47億元），與川普達成和解。
《路透社》報導，Alphabet旗下的YouTube週一發布的一項法庭文件顯示，YouTube已同意支付2450萬美元，以和解美國總統川普因2021年1月美國國會大廈騷亂後 YouTube帳戶被暫停而對該公司提起的訴訟。
2021年7月，川普因類似理由，起訴Twitter（現稱為X）、Facebook的母公司Meta，以及Alphabet 旗下的Google及其執行長。Meta與X今年稍早同意支付費用，以解決訴訟。Google是三大科技公司中最後一家解決與川普訴訟的公司，川普在訴訟中指控Google非法壓制保守派觀點。
據YouTube公布的和解協議，公司將向川普的代表「國家廣場信託基金會」（Trust for the National Mall）支付2200萬美元，該基金會是一家非營利組織，致力於為川普在白宮建造的價值2億美元的宴會廳。該設施佔地9萬 平方英尺（8361.27平方公尺，預計在川普本屆四年任期（2029 年 1 月）結束之前很久完工。
期餘費用將歸還給該案的其他原告，包括贊助保守派政治行動會議的美國保守派聯盟（American Conservative Union）和美國作家娜歐蜜·沃爾夫（Naomi Wolf）。
YouTube 並未承認有不當行為，且不會根據和解協議對產品或政策進行任何變更。
川普2021年並未失去他的YouTube帳號，但該頻道被禁止上傳新影片，直到2023年才恢復。今年1月，Meta同意支付約2500萬美元，2月X同意支付約1000萬美元，以解決川普提出的類似訴訟。
Meta的和解協議指定2200萬美元作為川普即將在佛羅裡達州邁阿密建造的總統圖書館的基金。
文章來源：YouTube to pay $24.5 million to settle Trump account suspension suit
