▲第三、五作戰區官兵搭乘臺鐵專派列車，跨區增援花蓮地區執行災後復原任務。（圖／陸軍司令部提供）

▲國軍官兵分秒必爭，持續執行花蓮災區救災任務。（圖／陸軍司令部提供）

▲國軍官兵分秒必爭，持續執行花蓮災區救災任務。（圖／陸軍司令部提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉重大災情，今（30）日已造成18人罹難，總統賴清德要求在中秋節前恢復災區正常生活。國軍目前共計逾3000員兵力及各型裝備機具全力投入救災，加速災後復原任務進度。陸軍司令部表示，為全力協助災區民眾在中秋節前恢復日常生活，第二、三、四、五作戰區持續依規劃進度執行災區清淤、消毒及人員搜救等救災任務，第三、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力於上午搭乘臺鐵專派列車趕赴花蓮災區，協力部分救災兵力輪替，並執行任務現勘會銜，持續擴大救災效能；目前計逾3000員兵力及各型裝備機具全力投入救災，加速災後復原任務進度。陸軍司令部指出，為確保增援兵力能迅速、安全地抵達花蓮地區，陸軍後勤指揮部主動協調臺鐵公司，以專案方式，由臺鐵派遣新型自強號列車4列次，分別自新烏日、后里、新竹、七堵等車站出發，載運第三、五作戰區逾千名官兵前往花蓮地區，進行部分兵力輪替，讓全力投入救災工作的官兵，能兼顧勤務與休息，保持最佳狀態持續協助災區重建腳步，軍民同心齊力，協助民眾早日恢復安定生活。陸軍司令部強調，為民眾挺身而出是陸軍的職責與使命，將持續完善救災官兵生活照顧與身心狀態維護，讓第一線官兵秉高昂士氣與效率執行救災，用實際救災行動踐履愛民助民精神，展現國軍保衛國家、守護民眾的決心與能力。