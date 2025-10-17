第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮在今（17）日晚間登場，《NOWNEWS今日新聞》為您整理綜藝節目主持人獎入圍名單，包含《小姐不熙娣》小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞），以及《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、LuLu（黃路梓茵）等。這是小S在姊姊大S（徐熙媛）過世後，首度公開參加的頒獎典禮，算是復出演藝圈的起點。另外LuLu、陳漢典夫妻雙入圍，是否能拿獎再添喜訊，也讓粉絲很期待。
小S、派翠克入圍確定出席金鐘！她為姊姊大S復出
小S經歷喪姊之痛，2月開始就從《小姐不熙娣》請假，暫時離開演藝圈，但她今年同樣有入圍綜藝節目主持人獎，小S在入圍名單公布當天，就透過經紀人表示會出席頒獎典禮。小S說，「因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去！」
派翠克得知獲獎當下也感動回應，「不知道為什麼，除了興奮以外，其實更多的是滿滿的欣慰感，開心又感動。」他也透露有私下與小S聯絡，「我真的好想S姐，她又傳了那個奇怪的比讚貼圖，真好，還得是我姐。」派翠克將與小S共同出席頒獎典禮，代班主持人吳姍儒（Sandy）則因為參與集數不夠，報名失敗，因此不會出席。
《大熱門》8度提名主持人獎！陳漢典Lulu夫妻檔、吳宗憲入圍
由吳宗憲、陳漢典、Lulu共同主持的《綜藝大熱門》2013年開播至今，第8度入圍綜藝節目主持人獎，其中只有2023年第58屆時獲獎，這次是否能再獲得認可，3人都很期待。加上陳漢典、Lulu合作10多年，今年正式升格為夫妻，如果再抱回金鐘獎項，可說是喜上加喜。
陳漢典先前得知入圍時笑說自己很開心，「因為又能人模人樣的走紅毯，希望每一年都能入圍，雖然今年Lulu不能跟我走金鐘紅毯，但不久的將來她說她會跟我走真的。」陳漢典在感言中甜蜜放閃Lulu，讓粉絲被閃瞎，至於Lulu為何不能和他一起走金鐘紅毯，是因為Lulu為當天典禮主持人，要待在會場做準備。
《夜市王》主持群也入圍！Lulu同框舊愛阿達
Lulu除了《綜藝大熱門》入圍主持人獎外，和前男友阿達、美麗本人共同主持《夜市王》也入圍了相同獎項，Lulu過去曾與阿達交往4年，兩人在2019年分手，這次同台主持前，就有被問到尷不尷尬，Lulu和阿達當時都笑說不會啊，反而不用重新培養默契，覺得很棒。
而這份默契也讓他們成功入圍金鐘，Lulu笑說：「對我來說是很特別的緣份，感謝伯恩、乾乾把我們3個湊在一起，不可複製的天然火花只有《夜市王》獨家，我也很謝謝我的兩位搭檔，非常專業又有趣，很開心能跟他們一起共事，要不上台領個獎也挺不錯的！」而Lulu今晚究竟是會與現任老公陳漢典，還是舊愛阿達一起獲獎，成了最大看點之一。
《同學來了》宣布停播才入圍金鐘！安心亞、阿Ken感觸良多
安心亞、阿Ken（林暐恆）今年靠著《同學來了》也入圍綜藝節目主持人獎，安心亞是首度入圍該獎項，阿Ken上一次入圍則是17年前《大學生了沒》的時候，因此他感觸良多，表示當然希望能獲獎，「說不想拿獎是騙人的」，他也謝謝搭檔安心亞和製作單位的付出，笑說紅毯會和安心亞一起搭配服裝。
安心亞得知入圍的當下則開心回應媒體，「是我今年最棒的生日禮物了！現在很想跟節目的大家抱在一起歡呼」。其實《同學來了》原先有3個主持人，還包含納豆，但納豆因腦出血中風，缺席主持位置多時，所以無法共同提報主持人獎。另外，《同學來了》今年宣布停播，最後一集已在8月11日播畢，因此這是《同學來了》主持群首度入圍，也是最後一次入圍。
《天才衝衝衝》6主持人入圍！徐乃麟確定不出席
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃作為《天才衝衝衝》主持班底，這次也共同入圍綜藝節目主持人獎。但徐乃麟早就放話過，自己不會再出席金鐘獎頒獎典禮，這次聽到入圍，他說自己還是維持平常心，典禮留給晚輩去，他自己覺得金鐘獎不過是辦派對而已，「這個派對一點意義都沒有，又花那麼多錢，你說有鼓勵到什麼？我沒有看到。」
其餘主持人想法則比較樂觀，都表示很榮幸可以入圍，另一名台柱曾國城更笑說自己這次走紅毯，要瘦出新高度，帶給大家不一樣的視覺衝擊，「再次謝謝評審團與記者媒體朋友們，您們辛苦了。最後要謝謝一起拚搏的主持同伴、工作人員和一路上支持我們的觀眾朋友，感謝感動感恩」。
🔺第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎入圍名單一次看：
✩LuLu（黃路梓茵）、阿達（昌璟翔）、美麗本人 / 《夜市王》
✩小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞） / 《小姐不熙娣》
✩吳宗憲、陳漢典、LuLu（黃路梓茵） / 《綜藝大熱門》
✩阿KEN（林暐恆）、安心亞 /《 同學來了》
✩徐乃麟、曾國城、張文綺（張鐙勻）、徐凱希（徐亦晴）、巫苡萱（巫雅慧）、籃籃（籃靖玟）／《天才衝衝衝》
🔺第60屆金鐘獎直播平台統整
官網：第60屆金鐘獎官方網站
電視直播：三立都會台、公共電視台
網路直播：金鐘官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視 Youtube 點點愛、公視+
影音平台直播：三立MOD戲劇台（戲劇類）、三立MOD綜合台（節目類）、LINE TV、中華電信Hami Video
海外直播：三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV
