▲劉品言（左）有可能下個月就要生了。（圖／記者葉政勳攝）

▲方志友（左起）和檢場、陳孝萱以及連晨翔在劇中是一家人。（圖／記者葉政勳攝）

劉品言今（14）日挺著孕肚，和老公連晨翔一同出席《舊金山美容院》首播記者會，這也是他們夫妻首度同台，之前在拍戲時還沒來電，連晨翔甚至還有點怕她，由於劉品言中途才加入劇組，被陳孝萱提醒，連晨翔反應比較慢要等他，如今想起來，劉品言竟說，「與其說我們充滿火花，火的部分比較多！」而方志友全程緊盯劉品言，還拿靠墊塞在她背後，嘴裡碎念連晨翔，「這爸爸真不讓人省心！」相當逗趣。劉品言預告11月底到12月之間會生，屆時會跟大家報喜，但實際週數保密到家，目前已經增加16公斤，即便肚子很大，依舊維持一週2次重量訓練，醫生也說她的肌肉量保持得不錯，狀態很好。記者會上有高舞台，劉品言又穿著長裙，連晨翔在一旁緊緊攙扶老婆，深怕她受傷，方志友也全程緊盯劉品言，主動拿靠墊塞在她背後，嘴裡一邊碎念連晨翔，「這爸爸真不讓人省心！」相當逗趣。劉品言和連晨翔在拍《舊金山美容院》時還沒來電，連晨翔光緊張都來不及，更別說是要和劉品言拍親密戲，今在現場看親密戲的花絮，劉品言說，「現在看滿生氣的，當時他以一種學弟的狀態在問，我就要以學姐的姿態教他演親密戲。」沒想到戲外根本很會。連晨翔是偶像男團出身，頂著偶像包袱，深怕自己演不好無法融入這個都是金獎演員的劇組，給自己的壓力很大，讓飾演媽媽的陳孝萱都看不下去，在他NG 7、8次之後出聲提醒，劉品言忍不住說，「我比較晚進組，孝萱姐就說可能要等他（連晨翔）一下，與其說充滿火花，火比較多。」不過劉品言馬上又幫連晨翔講話，回想起當時他為了增重一直處在吃很飽的狀態，可能是因為這樣反應才會慢半拍。陳孝萱又說，「他是真的很緊張，有次他問『我是不是不適合演戲』，有種拍完這部戲就要退出演藝圈的感覺，我就勸他們，要看彼此的優點。」連晨翔也坦言，某天晚上特別傳訊息給陳孝萱跟她道歉，並保證會把台詞記好，不會再出錯，從那次之後，才感覺自己真的融入了這個劇組。座位剛好夾在陳孝萱語劉品言之間，連晨翔自嘲有被公審的感覺，不過劉品言也大讚連晨翔很懂得接住她的情緒，比如早上會先帶她去買好吃的早餐再去工作，本劇除了這對夫妻檔之外，還有一樣是因戲生情的方志友、楊銘威。方志友笑說，當時和楊銘威合作《我的寶貝四千金》是不同故事線，結果戲外卻有了關係，回憶起當時懷孕也是很愛吃，但楊銘威怕她變太胖阻止她吃甜食，方志友失控，邊哭邊喊，「我要把你的蜥蜴殺來吃！他養的，現在想想很荒唐。」把眾人逗樂。