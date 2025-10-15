近期有民眾在臉書社團「買房知識家」表示，自己看中一間44年老屋，總價450萬元，他想跟銀行貸款7成，再用信貸補足頭期款，不知道可不可行。對此，房產知識平台「賣厝阿明」指出，這種做法潛藏高風險的財務警訊，很可能買得起、還不起。
老屋房貸難7成 頭期款至少要180萬
原PO表示，自己月入10萬元，想買一間總價450萬元的44年老屋，並且想用信貸補足頭期款，向銀行申請7成房貸。賣厝阿明示警，現實層面來看，購買老屋銀行給的房貸成數通常不會太多，尤其是超過40年的老房子，成數大多剩下5到6成，7成幾乎是不可能的，以450萬元為例，至少要180萬元自備款。
信貸不可當頭期款 申請房貸有機會被拒
如果再用信貸補足頭期款，銀行在計算負債比時，會把信貸列為負債，反而會影響貸款成數。而且金管會為避免消費性貸款（信貸）流入房市，銀行會根據申貸人的信貸用途進行評估，如果申貸人是為了付頭期款，會婉拒申請，申請房貸時，若被發現是頭期款是信貸來的，也有機會被拒絕申請房貸。
裝潢還要花上百萬 若信貸來補恐難還
購買老屋還有一筆不能忽視的開銷，賣厝阿明表示，44年屋齡的老屋，問題往往不只在外觀。老舊電線、水管、防水層、地坪結構等都可能需全面更新，光是基礎修繕就要100萬起跳。若再加上裝潢與家具，有機會花到600萬以上。因此，很多購買老屋的人，面臨「買得起房，修不起屋」的窘境。
雖然裝潢可以申請信貸，不過信貸利率通常高達3%至6%，如果同時有兩筆債務要還，每個月剩下的現金就會嚴重縮減，可能會讓生活陷入困境。以月入10萬元為例，目前銀行會要求「負債收支比」不得超過3分之1，也就是每月還款不宜超過3.3萬元。但若同時攤還房貸與信貸，本金與利息加總往往超過4萬元，稍有突發支出，就可能陷入資金緊繃的惡性循環。
買屋前應評估財務 免得美夢落空
賣厝阿明提醒，對首購族而言，用信貸湊頭期款看似能「提前圓夢」，但其實不可行，買房是一場長期財務戰，不是短期操作，購買老屋前要清楚評估「貸得下來」與「還得起」是兩件事。真正的理財智慧，不是撐出房貸，而是撐得住生活。當財務安全感被掏空，再美的磚瓦，也會變成壓力的枷鎖。
資料來源：賣厝阿明
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
