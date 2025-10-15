近期有民眾在臉書社團「買房知識家」表示，自己看中一間44年老屋，總價450萬元，他想跟銀行貸款7成，再用信貸補足頭期款，不知道可不可行。對此，房產知識平台「賣厝阿明」指出，這種做法潛藏高風險的財務警訊，很可能買得起、還不起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
老屋房貸難7成　頭期款至少要180萬

原PO表示，自己月入10萬元，想買一間總價450萬元的44年老屋，並且想用信貸補足頭期款，向銀行申請7成房貸。賣厝阿明示警，現實層面來看，購買老屋銀行給的房貸成數通常不會太多，尤其是超過40年的老房子，成數大多剩下5到6成，7成幾乎是不可能的，以450萬元為例，至少要180萬元自備款。

信貸不可當頭期款　申請房貸有機會被拒

如果再用信貸補足頭期款，銀行在計算負債比時，會把信貸列為負債，反而會影響貸款成數。而且金管會為避免消費性貸款（信貸）流入房市，銀行會根據申貸人的信貸用途進行評估，如果申貸人是為了付頭期款，會婉拒申請，申請房貸時，若被發現是頭期款是信貸來的，也有機會被拒絕申請房貸。

▲2025年第一季房貸核貸成數平均71.82（圖／台灣房屋提供）
▲金管會為避免消費性貸款（信貸）流入房市，若信貸是用來付頭期款，可能會被婉拒申請。（示意圖／台灣房屋提供）
裝潢還要花上百萬　若信貸來補恐難還

購買老屋還有一筆不能忽視的開銷，賣厝阿明表示，44年屋齡的老屋，問題往往不只在外觀。老舊電線、水管、防水層、地坪結構等都可能需全面更新，光是基礎修繕就要100萬起跳。若再加上裝潢與家具，有機會花到600萬以上。因此，很多購買老屋的人，面臨「買得起房，修不起屋」的窘境。

雖然裝潢可以申請信貸，不過信貸利率通常高達3%至6%，如果同時有兩筆債務要還，每個月剩下的現金就會嚴重縮減，可能會讓生活陷入困境。以月入10萬元為例，目前銀行會要求「負債收支比」不得超過3分之1，也就是每月還款不宜超過3.3萬元。但若同時攤還房貸與信貸，本金與利息加總往往超過4萬元，稍有突發支出，就可能陷入資金緊繃的惡性循環。

▲柯老闆表示，現在很多設計師都會請他們在裝潢進行時，對木材進行預防性噴藥防蟲處理。（圖／中太企業行授權使用）
▲老屋裝潢、整修可能要花上百萬元。（示意圖／中太企業行授權使用）
買屋前應評估財務　免得美夢落空

賣厝阿明提醒，對首購族而言，用信貸湊頭期款看似能「提前圓夢」，但其實不可行，買房是一場長期財務戰，不是短期操作，購買老屋前要清楚評估「貸得下來」與「還得起」是兩件事。真正的理財智慧，不是撐出房貸，而是撐得住生活。當財務安全感被掏空，再美的磚瓦，也會變成壓力的枷鎖。

資料來源：賣厝阿明

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
相關新聞

買房不挑學區宅了？他推「1設施」更重要：過來人曝半夜靠它救命

雙薪年收200萬買房壓力大！房價2000萬月繳近5萬：內行揭合理總價

上下新莊內戰？買房選哪邊掀熱議　怎麼劃分、區域房價一文全看懂

頭期款不夠能用信貸湊嗎？月薪20萬夫妻想買房　過來人揭最壞下場