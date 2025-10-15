我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空空服員因為抱病值勤，導致延誤就醫離世，勞團要求，政府應該明文保障病假權，並修法移除病假影響全勤或考績等變相懲罰。立法院衛環委員會今（15）日進行專案報告，勞動部長洪申翰會前受訪表示，勞工請病假卻無法硬撐上班，不該被視為企業正面績效，更強調依此沒收全勤獎金，更是不合理。洪申翰後續接受質詢時表示，因為違規、請假樣態比較多，因此需要2個月時間調查了解再提出機制。洪申翰說明，勞工請病假，如果雇主拒絕，依照事業單位的規模、違反人數、情節可以加重罰鍰，最重可以開罰150萬元。勞動部多次函示及法院判決都明指，全勤獎金是工資的一部分，勞動部認為，「如果勞工請病假，但就要被沒收整個月的全勤獎金，那這其實是不合理的」，勞動部後續將會作出制度性要求，用於保障勞工權益。最後，他也呼籲企業，如果勞工明明生病該請病假休息，卻硬撐著上班，「這不該視為企業的正面的績效」，勞動部也覺得此類情形，站在職業安全健康來看，也不該被制度性鼓勵，不過勞工請病假樣態很多，也被認為不利對待的樣態也多，可能需要綜合評估。另外，勞團也呼籲，職場霸凌應該比照職場性騷擾訂定再申訴機制。洪申翰說，這次《職業安全衛生法》修正草案已要求雇主要建立職場霸凌調查處理機制，並且要屬於公正客觀調查，也提供適當申訴機制，讓勞工有合理管道可以審視處理機制是否完備。如果勞工有發現，雇主在職場霸凌處理上違反規定，可以依照《職安法》第39條向主管機關或勞動檢查機關來申訴，透過外部機關來查核這些程序是否違反規定，那如果有違反的話 僱主必須要改善，必要時須重新調查。