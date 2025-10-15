我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李棟旭對私生飯喊話，再跟飛機、闖入私人空間，一律開告。（圖／킹콩 by 스타쉽Blog）

韓娛粉絲追星方式太激進 闖家、跟車跟飛機樣樣來

李棟旭不堪其擾 正面開戰粉絲

李棟旭介紹 《我的女孩》讓他紅遍亞洲

韓國演員李棟旭以《我的女孩 My Girl》、《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》等劇廣為人知，越來越紅的他，已經被私生飯（過度追蹤、侵犯明星隱私的狂熱粉絲）逼瘋，今（15）日透過公司King Kong by Starship發出強烈警告，表示近期有人在飛機上刻意靠近、遞交不當信件，甚至私闖住處，種種越界行為已經無法容忍。公司明確指出，今後這些都將被視為「非法行為」，絕不再以粉絲名義包容，強調一旦再發現類似情況，將立即採取法律行動。粉絲表達愛偶像的方式百百種，除了買票衝演唱會、準時守著電視劇、進戲院力挺電影，也有更瘋狂的舉動，有人不惜花錢買賣航班資訊，刻意選擇與偶像同班飛機，甚至掏更多錢買到鄰座只為近距離一睹風采；更誇張的，竟有人直接私闖藝人住所、跟車跟飛機，讓人頭皮發麻，而這現象在韓國特別嚴重。李棟旭公司King Kong by Starship發聲明表示：「最近持續出現擅自造訪藝人的非公開行程、住所或私人空間，試圖接觸，或留下內容不當的信件等侵犯私生活的案例。」強調對於闖入藝人住所與私人空間、追蹤非公開行程、洩露個資等一切形式的私生活侵害行為，將採取嚴厲的法律措施提告。除了李棟旭不堪其擾，BTS（防彈少年團）的柾國家裡，就常發生遭不明人士私闖，多次報警都未改善；金在中的私生飯行為更誇張，不只跟蹤他20年，還包下一排「私生小黃」，當金在中的車出現時，就會前右左右包夾跟車，金在中曾表示當自己移動，私生飯就會催促司機跟上，「彷彿在用無線電般執行任務。」他讚嘆私生飯跟司機專業的流程，但也對於踐踏彼此寶貴時間跟情感來創造收益感到惋惜。大家好，這裡是 King Kong by Starship。首先，感謝所有給予本公司藝人李棟旭滿滿關心與愛的粉絲們。最近持續出現擅自造訪藝人的非公開行程、住所或私人空間，試圖接觸，或留下內容不當信件等侵犯私生活的案例。因此，為了保護藝人的私生活並防止受到傷害，特此公告如下。造訪藝人住所、闖入私人空間、追蹤非公開行程、洩露個資等一切形式的私生活侵害行為，皆將面臨嚴厲的法律制裁。此外，包括海外行程與私人行程在內，如在出入境過程中，以不正當方式取得航班資訊，或搭乘與藝人相同航班、於機上接近的行為，也將被視為侵犯私生活，列入法律應對對象。這些行為屬於明確的非法行為，再次提醒大家，請各位粉絲為了藝人的安全與權益，自制並配合。感謝一直以來真心支持李棟旭的粉絲們，本公司今後也將竭盡全力保護所屬藝人。謝謝。李棟旭是從模特兒發跡踏入演藝圈，先是演出MBC獨幕劇《最佳劇場－在路之外還有世界》後，再陸續接演校園劇，真正讓他成名的，是2005年跟李準基、李多海主演《我的女孩 My Girl》，成功打開全亞洲的知名度。此外，他的代表作還包含《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》、《九尾狐傳系列》，特別是《鬼怪》讓他再創事業巔峰，跟孔劉的「死鬼CP」，至今仍是許多觀眾最愛的組合搭檔。