我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊頻爆料疑似組成狗仔集團和駭客集團，國安局長蔡明彥今(15)日表示，已召開專案會議，要求警政署查獲有跟拍行為，必須啟動快速反應，到現場排除跟拍行為。立院外交及國防委員會今日邀請國安局率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備詢。蔡明彥並於會前受訪。對於鏡週刊等媒體指控黃國昌透過狗仔跟拍政府官員，蔡明彥說，跟拍案部分，這個案子已經有啟動一些司法的調查跟偵辦，他不適合去評論犯罪偵查的細節。第二部分是在警衛安全的部分，因為跟拍他可能涉及到會去影響到政府官員的安全，「所以這部分我有召開專案的會議，也特別請警政署的張榮興署長，那必須要針對政府官員的安全隨扈、司機要有更高的警覺意識，加強警覺。」蔡明彥說，假如有注意到有跟拍的行為的話，必須要在第一時間來進行通報。那警方也會啟動快速反應的警力，到現場來排除跟拍的行為。那另外也會請警政署針對官員的公署，還有職務宿舍的周邊要加強安全巡查，避免跟拍的行為從公署或職務宿舍就開始進行跟拍。蔡明彥表示，在犯罪偵辦的部分，因為它可能有涉及到刑法的妨害秘密罪 跟個資保護法的非法收集個人資料罪。這部分因為已經有法律在立案的偵辦，那這部分就尊重相關司法的調查」。蔡明彥說，至於第三個部分，有沒有境外的資金來介入，這部分有啟動機制在瞭解相關的一個狀況。那特別要來注意到的是有沒有境外的勢力去牽動到所謂國安法的第二條跟第七條，由境外勢力來指示境內的相關的協力者來收集相關的公務經營資訊。那假如有相關的事證的話。國安局會提供給司法單位來進行進一步的偵辦。