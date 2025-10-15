我是廣告 請繼續往下閱讀

士林地檢署破獲販毒集團以COACH包從美國走私大麻、步槍來台案，原本鎖定基隆一處毒品分裝廠，在今年6月中指揮警方前往搜索卻白忙一場，現場早在一個多月前就已清空，因此沒查扣任何違禁物品，事後追查發現，集團下游成員委任律師丁啓修當起毒販軍師，將4月底律見的筆記偷偷洩漏給上游成員，讓本案主嫌得以掌握檢警偵辦方向、預定搜查的地點以及共犯名單，才能提前撤走分裝廠，檢方今日偵查終結，以洩密罪起訴丁啓修，建請法院從重量刑、不得緩刑，丁啓修恐得面臨牢獄之災。士檢指出，本案的俞姓被告、楊姓被告委任律師都是丁啓修，張姓主嫌在今年4月得知楊姓被告收押後，透過丁啓修以律見方式前往看守所，了解楊姓被告的供詞，因此問到檢警偵辦的販毒上游、大麻分裝工廠及販毒據點等案情內容。丁啓修將看守所律見的筆記帶到台北市中山區一家酒店，交給販毒集團成員閱覽讓對方拍照轉傳，主嫌知道已被檢警鎖定，在5月15日搶先「清場」基隆市安樂區的大麻分裝廠，導致警方年6月18日前往搜索時，因為丁啓修洩密而未扣得任何違禁物、張姓主嫌也得以躲避查緝。檢方表示，丁啓修涉犯《刑法》第132條第3項的非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，請法院考量丁啓修身為律師，竟從中擔任另案被告間訊息傳遞的角色，並洩漏偵查秘密給販賣、運輸毒品、槍械集團成員，違反《刑事訴訟法》和律師倫理規範，已非為伸張公義、保護委託人，更非維護受委任當事人訴訟上之權益，丁啓修所為犯行，對社會治安造成重大危害，嚴重妨害檢警機關偵查及斲傷律師應有的正義角色，而且他犯後並無悔意，請法院對丁啓修從重量刑、不宣告緩刑，以示懲儆。