我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（右）的妻子方媛（左）即將生下第3胎，生產進度、孩子性別等都是各方關注的焦點。（圖／摘自方媛微博）

▲方媛上週中秋假期還挺著大肚子，昨天也被港媒拍到與友人外出，還是有明顯的孕肚，並沒有已經生了孩子的模樣。（圖／摘自 IG@mokafy）

香港天王郭富城即將第3度當爸，早先他的妻子方媛還被傳已經生產，直到近日才證實她仍待產中。香港媒體拍到方媛昨天和女性友人出門逛街挺著大肚的模樣，證實孩子還沒誕生，而郭富城前女友熊黛林，受訪時則拒絕給他祝福，表示很多人祝福他已經夠了。郭富城的妻子方媛近日成為各方焦點，因為兩人的第3個孩子，被傳是個男孩，如果確實如此，將打破「四大天王只生女兒」的狀態，大家都很期待寶寶趕快誕生，不過方媛自從上個月底被稱已經生產，後來卻證實還在待產，郭富城也不透露預產期在何時，外界只有繼續等待。昨天香港《東網》拍到方媛與女性友人前往港島金鐘的商場逛街，她還是大著肚子，友人手上則提了好幾袋，顯然血拚頗有收穫。巧的是在等待孩子誕生的同時，郭富城曾交往7年的舊愛熊黛林，出席美容院週年慶典活動，媒體當然要問她是否知道前男友將要第3度當爸。只見熊黛林雖然笑著回答，可是語意卻沒特別客氣，她說道：「我有看到這個新聞。」那是否會送上祝福？她答道：「好多人送祝福，你們也會送，所以就不用了。」過去郭富城曾形容過兩人最終沒結婚就像「鞋子穿了很久，但不合腳，就會想換別的鞋子」，引起議論，與熊黛林之間也沒法再當朋友。之後熊黛林與女星郭可盈的弟弟郭可頌結婚，生了一對雙胞胎女兒，她並沒有安心在家當貴婦，卻繼續工作，表示養育女兒很忙，但不工作的話在家裡會很悶，而且沒目標也失去價值和自信，不想跟社會脫節。她經常做運動，外貌、體態都保養得不錯，加上身材高大，不見得比方媛遜色。雖然嫁不成郭富城，熊黛林仍然成為「郭太太」，也稱目前大半時間在中國各地工作，和老公郭可頌是電話上聯繫感情，反而小別勝新婚，變得更甜蜜，她也認了45歲應該不會再生小孩，產後要恢復身材也沒那麼容易，好好養育兩個女兒已經很足夠。