近日有網友在Threads發文指出，日本當地的UNIQLO幾乎都是觀光客在買，日本人其實不會特別將這品牌當成時尚代表，反而只適合買內衣褲或打底衣，甚至穿整身UNIQLO約會，還可能會被對象分手並封鎖。貼文曝光後，許多網友出面反駁「我就日本人，我超愛買UNIQLO欸。」日本UNIQLO統計也表示，整體營收僅有約9％來自觀光客，顯示日本本地消費者仍占絕大多數。
日本人不買UNIQLO？他喊觀光客不懂日本文化
該名網友直言，觀光客不懂日本文化，以為UNIQLO「多麼高級」，但在當地人眼裡，它只是適合買內衣褲和內搭衣服的日常用品型服飾品牌，真正講究設計感的日本人會選擇其他品牌，想購買平價衣物則會選H&M、Zara等競品，「之前有聽說過，有些日女一聽到你的衣服全是UNIQLO買的，就會先大翻白眼，然後跟你分手並封鎖你。」
貼文曝光後，立即引起大量熱議，有日本網友留言指出，「我就日本人，我超愛買UNIQLO欸，我們日本的廠商，身價百億日幣也很愛買UNIQLO…你是不是沒住在日本？什麼思想」。不少人直言，「誰有當它是高級品牌，就是便宜才買好嗎」、「超多日本人愛買UNIQLO和GU，IG也超多日本網紅分享UNIQLO和GU的穿搭」。
日本UNIQLO真實財報曝光！觀光客只占10%
也有人曬出真實財報數據打臉原PO，「亂說。UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）是上市公司，定期都會發財報數據，裡面都有寫。它們上禮拜才發2025財年的數據，整年來看，UNIQLO Japan大約只有9%營收是來自觀光客。」
根據2025財政年度估算，日本UNIQLO銷售概況顯示約80至90%、1.026兆日圓的營收主要來自國內消費者，特別是在郊區與地區性門市。觀光客則占比約10至20%，主要集中於東京、大阪、京都等地的旗艦店。
不過也有自稱曾在UNIQLO總部任職的網友指出，「身為前總部員工，我必須說原PO對了一半。日本人不是不買，但的確一般來說買來內搭（上身、下身）居多，而外套會選擇高端體面一點的品牌。這其實也是為什麼大多數UQ的衣服都沒有LOGO，因為它們可以做好綠葉的角色。當然隨著跟設計師的合作，它們也能夠出一些品質好、外型好、價格相對便宜的外套，但大眾Life Wear的定位，才是它們的價值主張。」
資料來源：Fast Retailing 2025財報、日本觀光廳、JETRO
