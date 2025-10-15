台北4大「猛鬼大樓」之一的西寧國宅，蓋好40多年來至少發生30起命案。命理師高煜霖表示，該處有「反弓煞」、「刀煞」兩大要命風水問題，容易吸引「好兄弟」聚集，住在裡面易有血光之災。不過，台北市政府已規劃在2026年拆除，原址改建約1000戶社會住宅，西寧國宅拆除改建相關進度、規劃一次看。
西寧國宅歷史與結構
1981年蓋好的西寧國宅位在西寧南路上，鄰忠孝西路、昆明街與洛陽街，近西門町商圈，分A、B兩棟，樓高共16層，內部結構複雜，呈現出「田」字型結構。1樓為市場，2樓至4樓是公務機關跟商場，5樓到16樓則為市府出租國宅，住戶約480戶，住戶多為老人及弱勢族群。
命理師解析西寧國宅風水煞氣
《三立新聞網》報導，命理師高煜霖表示，西寧國宅的位置剛好在河轉彎處，就是所謂的「反弓煞」，會沖到大樓，形成「陰煞」格局，容易吸引「好兄弟」聚集，而鄰忠孝西路一面又形成「刀煞」格局，容易有血光之災或意外，就連國宅中安奉的土地公廟也很難待得安穩。
西寧國宅拆除重建規劃與期程
不過，台北市政府規劃將西寧國宅拆除重建。台北都發局先前說明，大部分住戶已搬遷至其他社會住宅，預計今年底前會完成全部住戶的搬遷。 同時，因西寧市場攤商表達「希望於2026年農曆年後完成搬遷作業」，因此配合市場中繼計畫，拆除時間最快將在農曆年後、各單位搬遷完成後即辦理拆除工程。
都發局表示，西寧國宅將拆除後將在原址改建為「福星社會住宅2區」。 未來規劃約1000 戶社會住宅，並在低樓層設置市場、住宿型長照機構及社福工作站等公共設施，以提升區域機能和社福服務量能。
猛鬼大樓除晦氣建議
西寧國宅拆除後，猛鬼大樓傳說能否畫下句點？命理師謝沅瑾先前曾受訪表示，古籍記載，早年曾發生意外的宅邸蓋建前，法師會用菅芒花葉子取其鋒利如劍形狀來斬鬼，之後再掘地三尺放火燒，上頭鋪著半濕茅草，利用悶燒的熱氣達殺菌功能，另外再讓陽光曝曬49天，驅邪避凶後才取他處之土填平，讓地氣更新除去晦氣。因此，他建議，西寧國宅拆除後不要馬上蓋，可先讓建築基地曝曬太陽。
