西寧國宅歷史與結構

▲西寧國宅鄰近西門商圈。（圖／記者徐銘穗攝）

命理師解析西寧國宅風水煞氣

西寧國宅拆除重建規劃與期程

▲西寧國宅屋齡40幾年，分A、B兩棟，樓高共16層，內部結構複雜。（圖／台北市都發局提供）

猛鬼大樓除晦氣建議

台北4大「猛鬼大樓」之一的西寧國宅，蓋好40多年來至少發生30起命案。命理師高煜霖表示，該處有「反弓煞」、「刀煞」兩大要命風水問題，容易吸引「好兄弟」聚集，住在裡面易有血光之災。不過，台北市政府已規劃在2026年拆除，原址改建約1000戶社會住宅，西寧國宅拆除改建相關進度、規劃一次看。1981年蓋好的西寧國宅位在西寧南路上，鄰忠孝西路、昆明街與洛陽街，近西門町商圈，分A、B兩棟，樓高共16層，內部結構複雜，呈現出「田」字型結構。《三立新聞網》報導，命理師高煜霖表示，不過，台北市政府規劃將西寧國宅拆除重建。台北都發局先前說明，大部分住戶已搬遷至其他社會住宅，預計今年底前會完成全部住戶的搬遷。 同時，因，因此配合市場中繼計畫，都發局表示，西寧國宅拆除後，猛鬼大樓傳說能否畫下句點？命理師謝沅瑾先前曾受訪表示，古籍記載，早年曾發生意外的宅邸蓋建前，法師會用菅芒花葉子取其鋒利如劍形狀來斬鬼，之後再掘地三尺放火燒，上頭鋪著半濕茅草，利用悶燒的熱氣達殺菌功能，另外再讓陽光曝曬49天，驅邪避凶後才取他處之土填平，讓地氣更新除去晦氣。因此，