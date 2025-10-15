我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據《法新社》報導，比賽勝利的消息一出，首都普拉亞街頭隨即陷入狂歡，煙火與歡呼聲此起彼落，整個國家沉浸在無比的喜悅之中。（圖／美聯社／達志影像）

位於大西洋西非岸邊的島國維德角（Cape Verde）於昨（14）日在2026年世界盃非洲區資格賽中，以3：0擊敗史瓦帝尼，正式鎖定D組第一名，成功晉級世界盃決賽，成為足壇的一大驚喜。這也是該國自首次參加世界盃資格賽以來，首次挺進決賽圈，寫下屬於這個人口僅約55萬、國土面積約4,033平方公里小國的歷史新頁。在這場關鍵比賽中，下半場由利夫拉門托（Dailon Livramento）、塞梅多（Willy Semedo）與老將斯托皮拉（Stopira）接連破門，拿下重要三分、奠定勝基。此役過後，維德角以23分的積分穩居小組榜首，與傳統非洲強隊喀麥隆拉開四分差距，確保了世界盃門票。喀麥隆在最後一場對安哥拉的比賽中0：0握手言和，失去直接晉級資格，須透過附加賽爭取出線。維德角的成功被視為足壇的奇蹟。距今不到25年前，該隊還是世界排名僅162名的隊伍，但如今已躍升至世界第70名，並在此次資格賽中力壓多支傳統勁旅，展現驚人實力。值得一提的是，維德角的此次晉級，讓他們成為繼2018年冰島後，人口規模第二小的世界盃參賽國，也刷新了世界盃歷史上最小國土面積參賽國的紀錄。這一成就得益於國際足聯（FIFA）長期的基礎建設支援，包含對體育場的全面翻修，提升球場設施與更衣室環境，並對國家隊訓練基地和總部進行現代化改造。此外，國際足聯推動的系列友誼賽試點專案，也有效促進了維德角足球整體實力的提升。維德角政府更在關鍵比賽當天宣布全國放假，讓民眾得以一同見證這歷史性時刻。根據《法新社》報導，比賽勝利的消息一出，首都普拉亞街頭隨即陷入狂歡，煙火與歡呼聲此起彼落，整個國家沉浸在無比的喜悅之中。隊伍主教練布比斯塔（Pedro 'Bubista' Brito）在賽後深情表示：「這是屬於所有維德角人民的勝利。我們將這份榮耀獻給為獨立奮鬥的先輩們，以及所有支持我們的人。」維德角於1975年脫離葡萄牙殖民統治獨立，這次晉級正值國家慶祝獨立50周年的重要時刻，意義非凡。國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）也對維德角的突破表示祝賀，讚揚這份成就將激勵更多年輕一代投身足球運動。隨著維德角與阿爾及利亞、埃及、摩洛哥、突尼西亞和迦納等非洲強隊攜手晉級，2026年世界盃非洲區九個參賽名額目前已有六席塵埃落定，這支小國足球隊的表現，無疑成為非洲足球版圖上一道耀眼的新光芒。