風神颱風預估最快週五（10/17）生成，中央氣象署技正林秉煜表示，未來預估路徑有「登陸台灣東南部、通過巴士海峽、經過呂宋島」等劇本，太平洋高壓強弱會是風神颱風走向關鍵；提醒民眾，風神颱風週日至下週二（10/19至10/21）可能會和東北季風出現「共伴效應」，北部、東半部慎防豪雨，氣溫也會變涼，中北部白天降溫達6至10度。
風神颱風最快週五生成 路徑有可能登陸台灣
林秉煜指出，目前關島附近的低壓系統，結構還是比較鬆散，但今天午後往西移動將逐漸增強，預估週五、週六（10/17至10/18）會生成為「風神颱風」；路徑上，風神颱風週五、週六會來到菲律賓東方，週日往西北移動到台灣東南方，未來「登陸台灣東南部、通過巴士海峽、經過呂宋島」都是有可能出現的狀況。
風神颱風遇到東北季風 週末全台有雨
林秉煜說明，風神颱風的路徑會受到「太平洋高壓」影響，「高壓越強，風神颱風路徑就越偏西、遠離台灣」，但如果「高壓較弱，風神颱風就會越往北，路徑更接近台灣」；對台灣來說，要特別注意風神颱風外圍環流，將會和週末增強的「東北季風」搭配，導致北部、東半部的降雨非常明顯。
林秉煜提及，今天至週五台灣吹偏東風為主，只有北海岸有零星雨勢，午後中南部有雷陣雨，週六是天氣轉變的過程，東北風開始增強，東半部、基隆北海岸雨勢開始增多；週日至下週二，南方的風神颱風加上北方的南下的東北季風，北部、東半部、恆春半島要注意豪雨，西半部全天也會有不定時降雨。
不只會下豪雨 天氣也要變涼了
週末除了颱風將影響台灣之外，氣溫受東北季風影響也會出現明顯的下滑，林秉煜表示，週五之前全台還是高溫悶熱，西半部34至35度，東半部31至32度，大台北、中南部內陸要注意36度以上高溫，週六開始「越晚越冷」。
週日東北季風正式南下，北部、東半部變涼最明顯，降溫幅度達6至10度，中南部也會在下週一感受到較涼的氣溫；預估週日至下週二，中部以北、宜蘭早晚低溫23至25度，南部、花東24至26度；白天高溫部分，北部、東半部剩下25至30度，中南部28至33度。
資料來源：中央氣象署
