美式賣場好市多憑藉親民價格，以及多元化的產品，深受台灣民眾歡迎，不少人為此申辦會員卡，認為CP值極高。然而，美國理財網站《GOBankingRates》就整理使用會員卡「6大疏失與錯誤」，若中了任何一項，代表沒有充分利用會員權益，等同於當了盤子，十分浪費會員費。
📍不升級黑鑽卡會員
若自身經常在好市多進行消費，但會員等級仍處於金星會員的民眾，有可能錯失很多回饋機會。若升級成130美元的行政會員（Executive Members，俗稱黑鑽卡），每年可享有2%的消費回饋，換算下來，只要1年在好市多消費6504美元，就能利用回饋金抵掉會員費，就算消費金額只有一半，也能將金星會員與黑鑽卡會員間費用差異彌補回來。
📍不使用會員卡數位功能
好市多手機APP和數位功能是，是許多會員較少利用的資源與服務，包括數位會員卡、折扣查詢、建立購物清單、查看油價與優惠等等，若平常沒有特別下載或了解這些功能，等同於浪費了不少會員福利。
📍不使用好市多會員服務
好市多提供的服務不少，不僅提供多樣保險，包括寵物保險、住宅險等，就連家居裝修、汽車維修等皆有，且其價格往往都會進行折扣，優惠不少，幫助會員荷包負擔減少。
📍不在好市多加油站加油
好市多加油站提供會員限定低油價，不僅價格相當優惠，還能維持車輛性能，讓用路人使用得更安心；除此之外，門市還有設立輪胎中心，讓會員還能享有更換與保固服務，對於顧客來說十分便利又實惠。
📍忽略科克蘭自有品牌
科克蘭（Kirkland）是好市多自創品牌，官方保證過科克蘭產品的品質，完全不輸其他大品牌，且價格更親民友好，若對科克蘭品牌認識不足，有機會錯過許多CP值極高的產品。
📍不申請免費家庭附卡
事實上，好市多可申請免費的家庭附卡，主卡會員可以為同住、年滿16歲的家人，免費申請一張附卡，讓家人享有同樣的權利，倘若不曉得該服務，等同於讓會員權益無法達到最大化。
資料來源：GOBankingRates
