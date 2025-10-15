我是廣告 請繼續往下閱讀

不升級黑鑽卡會員

若升級成130美元的行政會員（Executive Members，俗稱黑鑽卡），每年可享有2%的消費回饋，換算下來，只要1年在好市多消費6504美元，就能利用回饋金抵掉會員費

▲好市多黑鑽卡會員，每年可享有2%的消費回饋，換算下來，只要1年在好市多消費6504美元，就能利用回饋金抵掉會員費。（圖／好市多官網）

不使用會員卡數位功能

📍不使用好市多會員服務

不僅提供多樣保險，包括寵物保險、住宅險等

就連家居裝修、汽車維修等皆有

不在好市多加油站加油

門市還有設立輪胎中心，讓會員還能享有更換與保固服務

▲好市多加油站提供會員限定低油價，不僅價格相當優惠，還能維持車輛性能，讓用路人使用得更安心。（圖／讀者提供）

忽略

科克蘭自有品牌

官方保證過科克蘭產品的品質，完全不輸其他大品牌，且價格更親民友好

不申請免費家庭附卡

好市多可申請免費的家庭附卡，主卡會員可以為同住、年滿16歲的家人，免費申請一張附卡