民進黨高雄第4選區（仁武、鳥松、大寮、林園）立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496萬元，高雄地檢署6月23日偵結起訴她、胞弟、弟媳、通法寺住持釋智煌共10人，今天追加起訴林岱樺胞妹林岱縝，認定林岱縝當人頭助理還月領13萬8千元高薪，也涉犯《貪污治罪條例》。本案可回溯到2021年，調查局南部地區機動工作站收到檢舉，林岱樺疑似不法收受政治獻金，當年8月約談一名陳姓選民後，他偷偷夾帶筆錄影本出去，轉交林岱樺的大寮服務處，服務處人員通知高雄市調處過來處理，調查局才知筆錄外洩。消息曝光引發譁然，調查局頂著不小壓力持續辦案，卻在釐清政治獻金相關金流時查出案外案：林岱樺找人頭詐領立院助理費。雄檢指出，林岱樺擔任第7屆到第11屆立委期間，明知表哥駱和明（前年過世）、大弟媳王瓊翎並未擔任她的公費助理，仍將兩人列入助理名冊，向立法院申報兩人薪資，13年來共詐領1473萬6549元；另外林岱樺的5名助理在她擔任第9屆到第10屆立委期間，不實申報加班費，合計詐領22萬8090元。雄檢調閱林岱樺公費助理、大弟媳王瓊翎的薪資、加班費請領資料，發現她每月收入「浮動調整」的幅度，最高與最低竟然可以落差7倍，2023年4月領取助理酬金6萬5734元，到了5月突然調漲到11萬3434元，連續領4個月之後，9月降到只有4萬3434元。王瓊翎領取的總薪資（酬金加上加班費），最低是2015年4月的2萬4439元，最高是2023年7月的21萬4340元，這個行情甚至高於立法委員月薪19萬0500元。檢調查出，林岱樺擔任七屆立委期間，立法院將公費助理薪資從每月總額40萬提高到47萬，加班費從每個月8萬多增加為9萬4千多，林岱樺一律「領好領滿」。雄檢後續偵辦發現，林岱樺的妹妹林岱縝和王瓊翎一樣擔任人頭助理，涉嫌詐領4萬5000到13萬8000元不等的薪資，因此今日追加起訴林岱縝，也讓林岱樺詐領助理費案起訴人數已來到11人。