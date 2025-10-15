我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范世錡在機場被拍到，眼神犀利。（圖／翻攝自微博）

▲范世錡形象重挫，演唱會也取消。（圖／翻攝自范世錡微博）

中國男星范世錡捲入于朦朧墜樓案，外傳他是兇手之一，還在微博發文「他該死」引來熱議，近來有網友在機場偶遇范世錡，他一身灰色帽T，頭髮也理成平頭，全程表情嚴肅還帶有殺氣，和過去親切與粉絲打招呼的模樣差很大，不過體態倒是略顯圓潤，讓粉絲直呼太嚇人。有網友在北京機場偶遇范世錡，上前和他打招呼，他卻眼神犀利，與過去親民的形象差很大，工作人員見狀立刻揮手阻止拍攝，有人猜測他是因為演唱會被取消心情不好，但外型倒是胖了不少，和當初工作室發表的「身體不適」恐有出入。不過也有人替他說話，認為藝人私下也需要隱私，不應該這麼近距離地拍照，也懷疑拍攝者是粉絲還是代拍，才會讓他抗拒鏡頭，去年5月，范世錡也在機場被粉絲逮個正著，當時一群人圍著他送禮、拍照，他拿著禮物和粉絲拍完照後，馬上歸還禮物，當時還有人誇他溫柔。范世錡和于朦朧一樣都是從《快樂男聲》發跡，數十年的感情，卻在于朦朧死後變了調，還有人說范世錡是兇手之一，中秋節當天范世錡發出月餅照，大批網友湧入留言，罵他是吃人血月餅，還有人直接貼出于朦朧的照片，問他「還記得你們是什麼關係嗎」。